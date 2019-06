Tekenende thrillerschrijvers & heel Heino bouwt

Voor onze eerste gast moesten we onze moed bijeen schrapen om twee trappen te trotseren richting een artistieke zolderkamer. Daar troffen we behoorlijk wat kunstschatten aan. Voor de Evert Kwok-kenners onder ons: het klimaat was net te warm om met een mandje bananen aan te komen zetten.

Heel Heino Bouwt

Op de terugweg naar ons hoofdkwartier raakten we verdwaald... We manoeuvreerden tussen kilometers weiland door, zagen hier en daar een wilde koe grazen, en raakten verblind door verschillende optische illusies. We voelden ons als twee verloren zielen rondstruinend in de Sahara. De warmte hielp daar ook niet echt aan mee. Niet lang daarna kwamen we Lia met haar hond tegen. Lia bouwt een huis in Heino waar ze met haar familie wilt gaan wonen. Een droom die voor haar uitkomt.