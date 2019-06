VIDEO: Verdachten schietpartij Enschede rennen met bivakmuts door Schipbeekstraat

De schietpartij vond plaats op zaterdag 13 april. Om 12 minuten voor drie 's middags lopen twee mannen vanaf de Rijnstraat de Schipbeekstraat in. Een lange donkere man met een baard en een kleinere man. Onderweg vervangt één van de mannen zijn kleding voor een polo van PostNL, om zich voor te doen als pakketbezorger.

De verdachten van de schietpartij aan de Schipbeekstraat in Enschede (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Overval

Enkele minuten later staan ze aan de deur bij een huis aan Schipbeekstraat. "Ik lag op de bank een dutje te doen", vertelt de 29-jarige man. "Ik hoorde de deurbel, maar deed niet open." Zijn 22-jarige broer doet dat wel. Zodra hij de deur opent schreeuwt hij meteen om hulp, want hij wordt door de man met de PostNL-kleding overvallen. Zijn oudere broer rent daarop naar de voordeur.

De overvaller wil geld. Om zijn eisen kracht bij te zetten slaat hij met de kolf van het pistool op het hoofd van de 29-jarige man. "Meteen daarna kwam de donkere man ook naar binnen", vertelt het slachtoffer. "Hij richtte meteen het wapen op mij. Ik dacht dat het wapen nep was, dus ik ging er tegenin. Toen hebben ze geschoten. Eén van de kogels ging door mijn oksel heen. Het scheelde een paar centimeter of het kwam in mijn long terecht en dat was fataal geweest."

Een kogel heeft de toiletdeur doorboord (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

'Help! Politie!'

In de buurt zijn de schoten duidelijk te horen, blijkt uit de opnames. Om negen minuten voor drie zijn schoten te horen en roept de 22-jarige broer op straat: "Help! Politie!" Daarna rennen de twee overvallers, nu ineens met bivakmutsen, de straat uit. Ze rennen de Rijnstraat in, in de richting van de Voortsweg.

"Ik ben hierdoor linkshandig geworden", zegt het slachtoffer die zijn rechterarm nauwelijks nog kan bewegen. "Ik heb heel veel pijn en hoop dat het goed komt. Maar wat me sterk houdt is dat mijn familie geen verdriet heeft dat ik er niet meer ben."

Slachtoffer zelf aangehouden

Het 29-jarige slachtoffer werd kort na de schietpartij zelf door de politie aangehouden. "In het begin was onduidelijk wat de rol van iedereen was bij deze overval", vertelt politiewoordvoerder Anne Coenen. "Het slachtoffer was na de overval zelf achter de mannen aangegaan. Daarvoor had hij een mes gepakt. Toen de politie in de buurt arriveerde en ze hem met dat mes zagen, werd gedacht dat hij mogelijk een van de overvallers was. Maar hij bleek het slachtoffer te zijn."

Zijn 22-jarige broer raakte niet gewond bij de overval. "Hij is op tijd naar buiten kunnen rennen voordat de schoten werden gelost", aldus Coenen. In de buurt gonst het na de schietpartij van de geruchten. "Ik baal ervan dat mensen roepen dat ik zelf in het criminele milieu zit", zegt de 29-jarige man. "We leven in een tijd dat de leugen eerder wordt geloofd dat de waarheid. En ik weet wat de waarheid is. Laat iedereen maar zeggen wat ze willen, zolang mijn gezin en mensen die om mij heen staan wel weten hoe ik ben en wie ik ben. Ik leef mijn leven op een zo eerlijk mogelijke manier."

Onderzoek bij het huis aan de Schipbeekstraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Signalement

De politie is nog altijd op zoek naar de twee overvallers, die met een westers accent spraken. "De negroïde man met de baard is groot, zeker 1 meter 90", vertelt Anne Coenen. "Hij heeft een atletisch figuur en droeg toen een donkerblauw trainingspak met drie witte strepen, vermoedelijk van het merk Adidas."

"De tweede man is kleiner, tussen de 1.70m en 1.80m en is licht getint. We hopen dat iemand de mannen herkent of ze in Enschede heeft gezien op zaterdagmiddag 13 april. Het viel natuurlijk wel op dat ze daar met bivakmutsen door de straten renden."

Tips?

Herken je de mannen? Of weet je meer over deze schietpartij? Alle tips zijn welkom!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook.

- Gebruik het tipformulier van de politie voor deze zaak

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000