Zakentycoon Sanderink "rookt z'n ex financieel helemaal uit"

De rechter mag dan uitspraak hebben gedaan in het rechtszaak tussen Gerard Sanderink en z'n ex, Brigitte van Egten, maar de ruzie is nog geenszins voorbij. Volgens haar advocaat John Wessels laat Sanderink "geen middel ongebruikt om z'n ex financieel uit te roken".

De schatrijke Twentse Gerard Sanderink is niet van plan een rectificatie te plaatsen in twee kranten en zakenblad Quote. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de Almelose rechter gisteren deed. Die heeft geoordeeld dat Sanderink niet mag beweren dat Van Egten verantwoordelijk is voor de FIOD-inval bij zijn bedrijf Strukton op 15 februari. Overigens is de dwangsom op niet rectificeren twee ton, goed te betalen voor de steenrijke multimiljonair Sanderink.

Geen fraude

Eerder sprak Sanderink binnen de bedrijfstop van zijn IT-bedrijf Centric al zijn vermoeden uit dat z'n ex fraudeerde bij zijn bedrijf Dutch Solar Systems, waar Van Egten directeur was. Overigens hebben meerdere accountantsonderzoeken aangetoond dat van fraude geen sprake is, maar de rechter vindt wel dat Sanderink in zijn positie het recht heeft die vermoedens te uiten.

In de rechtszaak van 3 april werd bekend dat de 70-jarige Sanderink een relatie heeft met de veelbesproken 20-jaar jongere Rian van Rijbroek. Sanderink, eigenaar van bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric met gezamenlijk 14 duizend werknemers en een omzet van 3 miljard euro, gebruikt haar kennis van cybersecurity in zijn ondernemingen. Media spreken over haar als een cybercharlatan, een oplichter die al vaker rijke mannen - waaronder oud-minister Willem Vermeend - al dan niet financieel voor haar karretje spande.

'Sanderink slachtoffer van Van Rijbroek'

Ook Van Egten is ervan overtuigd dat de 20 jaar jongere Van Rijbroek "in zijn hoofd is gekropen". In de rechtszaak bleek dat Van Rijbroek Sanderink had gewezen op de fraude van Van Egten. Zij beriep zich daarbij zelfs op zogenaamde informatie die ze van de AIVD zou hebben gekregen over Van Egten. Bij navraag door Van Egten bleek de AIVD nooit contact te hebben gehad. Intussen is Van Rijbroek penningmeester van de Stichting die het vermogen van Sanderink na zijn dood gaat beheren. Volgens zakenblad Quote is Sanderink goed voor zo'n 640 miljoen euro.

Hoewel er dus nooit bewijs van fraude is geleverd, heeft Sanderink half mei zijn ex ontslagen als directeur. Daarnaast heeft hij beslag gelegd op haar bankrekening. Volgens haar advocaat was dat omdat haar winstdeel van de onderneming over 2018 al was uitgekeerd. Sanderink wil dat geld terug omdat volgens hem de jaarrekening nog niet is goedgekeurd. Ook een collega-directeur, die Van Egten steunde in de zaak, is ontslagen. Ook op zijn rekeningen is beslag gelegd.

'Van Rijbroek regisseerde ontslag Van Egten'

Zowel Van Egten als haar voormalig collega stappen naar de rechter om het ontslag aan te vechten. De zaken dienen binnenkort voor de Almelose rechtbank. Overigens ziet advocaat Wessels ook de hand van Van Rijbroek in het ontslag van Van Egten. Wessels hierover: "Ook in deze zaak komen stukken voor die te herleiden zijn naar Rian van Rijbroek".