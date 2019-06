Gezinnen langs kanaal Almelo-De Haandrik hun huis uit vanwege onveilige situatie

Sinds de zomer vorig jaar regent het schademeldingen bij de provincie van bewoners en ondernemers langs het kanaal. De huizen en gebouwen langs het kanaal hebben scheuren in de muren, verzakken of hebben wateroverlast. De oorzaak van de schade is nog onbekend en wordt onderzocht. De teller van het aantal schademeldingen staat op dit moment op honderdzeventig.

Noodvoorziening

De gezinnen zelf blijven liever buiten de media om juridische redenen. Douwe Bouma vindt dat verstandig. Hij vertegenwoordigt gedupeerde omwonenden van het kanaal via de stichting Kant Nog Wal. “Er zijn twee woningen waarbij de schade dusdanig verergert dat het verstandig is om de mensen in een noodvoorziening onder te brengen”, licht hij toe. “De noodvoorziening is vlakbij de eigen woning gebouwd. Dat is belangrijk om de mensen toch nog een soort ‘gevoel van thuis’ te laten houden.” Volgens Bouma zijn de woningen niet onbewoonbaar verklaard. “Het is puur een voorzorgsmaatregel op advies van de overheid.”

Interview met Douwe Bouma over schade aan woningen langs kanaal Almelp-De Haandrik

Bouma hoopt dat het bij deze twee huizen blijft, al vermoedt hij dat er nog een aantal huizen volgt. Hij doelt daarbij op de nulmeting die sinds deze week bij vierhonderd huizen wordt uitgevoerd. Dat zijn de honderdzeventig huizen waar schade gemeld is, plus tweehonderddertig huizen die in de ‘gevarenzone’ staan.

Damwanden

“Die nulmeting is belangrijk”, zegt Bouma. “Een deel van de damwanden van het kanaal wordt op dit moment hersteld, want die bleken veel te dun. Daarbij worden zware werkzaamheden verricht, waardoor mogelijk weer nieuwe schade optreedt. Dan is het wel prettig als vooraf duidelijk is hoeveel schade er al was.”

Spannende tijd

Bouma schetst dat het voor de honderden bewoners langs het kanaal een spannende tijd is. “Je merkt dat het begint te borrelen in de gemeenschap. Sommige bewoners doen al sinds 2011 hun best om iets aan het probleem te doen. Het is fijn dat er nu voor het eerst vaart in het proces zit.”

Volgens Bouma is het wel belangrijk dat nu zo snel mogelijk duidelijk wordt wat de oorzaak van de schade is. “En vooral dat mensen weten wie de schade gaat betalen en naar wie ze de rekening kunnen sturen. ” Het zal daardoor nog wel even duren voordat de rust in de gemeenschap weer helemaal is teruggekeerd.

Gevolgen provincie

Voor de overheid is het ook een spannende tijd. Zo maakt CDA-Statenlid Ben Eshuis zich zorgen over de financiële gevolgen voor de begroting van de provincie. “We hebben net een coalitieakkoord gesloten en na de zomer bepalen we hoe we het beschikbare geld precies gaan uitgeven, maar weten we dan al hoeveel geld we opzij moeten leggen voor het afhandelen van de schade langs kanaal Almelo-De Haandrik?”

Miljoenenoperatie

Het dreigt in elk geval een miljoenenoperatie te worden, al wil verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman hier nog geen enkele uitspraak over doen. “U zult daarvoor echt de uitkomsten van de lopende onderzoeken moeten afwachten. Later dit jaar weten we meer”, zo luidt het antwoord vandaag op vragen van Eshuis.