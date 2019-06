Corendon verzet zich tegen opening Lelystad Airport in april 2020

Luchtvaartmaatschappij en touroperator Corendon zal zich verzetten tegen de opening van Lelystad Airport, als het vliegveld in april 2020 opengaat. Dat zegt Corendon-directeur Steven van der Heijden in een reactie op het uitstel van het Tweede Kamerdebat over het vliegveld, dat aanvankelijk gepland stond op 3 juli.

Directeur Van der Heiden zegt dat hij het bizar zou vinden als minister Van Nieuwenhuizen toch zou besluiten Lelystad Airport in 2020 te openen. Volgens hem zou dat betekenen dat vakantievliegers, zoals Corendon, geen enkele mogelijkheid hebben om dan nog een operatie vanaf het vliegveld te kunnen beginnen. Dat schrijft NH Nieuws na een gesprek met de topman.

Lelystad als derde thuishaven

Corendon zou van Lelystad - na Schiphol en Maastricht - de derde thuishaven willen maken. Maar de maatschappij moet voor oktober dit jaar duidelijkheid hebben hoe haar vakantievluchtschema in 2019 eruit komt te zien.

Nu het Kamerdebat is uitgesteld tot 11 september, is het maar zeer de vraag of de luchtvaartmaatschappij al vluchten vanaf Lelystad kan inplannen. Als de minister dan alsnog besluit tot opening, dan vreest de directeur dat de start- en landingsrechten worden opgekocht door prijsvechters als Ryanair. Corendon heeft ook zeker een half jaar nodig operationeel te kunnen zijn in Lelystad.

Kamerdebat

Het uitstel van het Kamerdebat was volgens Van der Heiden te verwachten. De Tweede Kamer zou op 3 juli met de minister praten over het verplaatsen van vluchten van Schiphol naar Lelystad. Minister Van Nieuwenhuizen heeft daartoe een voorstel ingediend bij de Europese Unie maar daar is nog geen reactie op gekomen.

De Tweede Kamer wil geen zelfstandige groei van het vliegveld in de polder, maar de EU staat niet toe dat alleen vliegtuigenvan Schiphol naar Lelystad worden overgeplaatst. Naar verwachting is er in september duidelijkheid uit Brussel, het debat staat nu ingepland op 11 september.

Reacties

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks is blij met de uitstel van het debat. Ze twittert dat er tot die tijd geen besluiten worden genomen en dus ook geen tickets zullen worden verkocht.

In politieke kringen wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat Flevoland voor de derde keer wordt opgescheept met uitstel van de opening in 2020. In 2017 en in 2018 was de minister daar ook al toe genoodzaakt. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra houdt vol en zegt: "Uitstel is nog geen feit."

'Met hand en tand'

Corendon-topman Van Der Heijden zegt dat hij morgen voor opheldering contact opneemt met het Ministerie van Infrastructuur. Maar als de minister besluit de luchthaven in 2020 toch in gebruik te laten nemen, zal de Corendon-baas zich daar 'met hand en tand tegen verzetten'.