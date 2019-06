Debat over Lithium Werks opnieuw uitgesteld

Opnieuw is het 'spoeddebat' in de Provinciale Staten over batterijproducent Lithium Werks uitgesteld. Dat is vandaag aan de Statenleden bekendgemaakt. De reden? Een belangrijk accountantsrapport is pas halverwege juli klaar.

Het spoeddebat, dat door de PVV is aangevraagd, gaat over de vraag of er wél of géén een degelijk bedrijfsplan was bij Lithium Werks. Het vertraagde rapport van de accountant zou antwoord moeten geven op die vraag.

Dat geeft ons en Forum voor Democratie een raar onderbuikgevoel PVV-Statenlid Erik Veltmeijer



'In Van Hijums voordeel'

"De opdracht voor het accountantsrapport zou op 6 maart al zijn gestuurd", zegt PVV-Statenlid Erik Veltmeijer. Hij vervolgt: "Blijkbaar duurt het vierenhalf maand voordat het rapport klaar is. Dat geeft ons en Forum voor Democratie een raar onderbuikgevoel."

Het lijkt erop dat het debat, dat al in mei zou plaatsvinden, nu over het zomerreces wordt getild. En dat is volgens Veltmeijer in het voordeel van Van Hijum. "Hoe langer het duurt, hoe minder verhit het debat zal zijn."



Miljoenenlening

Batterijproducent Lithium Werks kreeg vorig jaar een lening van 7,5 miljoen euro van de Provincie Overijssel en de regio Twente via investeringsmaatschappij Oost NL. De miljoenenlening ligt politiek gevoelig omdat de Provinciale Staten in september akkoord gingen met die lening op voorspraak van gedeputeerde Eddy van Hijum.

Dat Lithium Werks nu aan de belangrijkste voorwaarde voldoet, het vestigen in Twente, zit de PVV'er ook niet lekker. "Je krijgt het idee van een brievenbusfirma. Een zet om de discussie over het terugbetalen van de lening voorlopig te ontlopen."



Wanneer wel?

Wanneer het debat daadwerkelijk gaat plaatsvinden, is nog onduidelijk. "Ik verwacht in september de commissievergadering en in oktober het Provinciale Statendebat", verzucht Veltmeijer.