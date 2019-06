Hudson's Bay Zwolle financiële molensteen voor moederbedrijf na uitspraak rechter

Dat blijkt uit een uitspraak van de Zwolse rechter. Daar stonden de eigenaar van het pand - de internationale vastgoedgigant CBRE-Group - en Hudson's Bay onlangs tegenover elkaar.

De verhuurder heeft niet veel vertrouwen meer in de toekomst van Hudson's Bay, na alle berichten in de media. Dus vroeg de CBRE-Group om een garantstelling van het Canadese moederbedrijf, iets dat al was afgesproken bij het opmaken van het huurcontract in 2016. Maar de Hudson Bay Company in Toronto weigerde dat. Die zien wellicht de bui al hangen, want bij een mogelijk faillissement van Hudson's Bay Nederland komt de rekening van het pand voor de komende jaren in Toronto te liggen.

Hudson's Bay in Zwolle (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Hudson's Bay is in 2018 gefuseerd met het Duitse Karstadt en vindt ook dat dat bedrijf garant moet staan. Maar de Zwolse rechter vindt de oudere afspraak leidend. Dus besliste de rechter dat er alsnog een garantstelling moet komen. En dat wordt er één die heel veel geld waard is.

Hudson's Bay Zwolle betaalt op dit moment een maandelijkse huurprijs van € 227.060,13, inclusief btw aan de eigenaar van het pand. Dit contract ging in vanaf maart 2017, voor een periode van tien jaar. Het levert de eigenaar van het pand dus ruim 27 miljoen euro op voor die periode.

huurcontracten zijn molensteen

Het zegt wat over de financiële molensteen die Hudson's Bay om haar nek heeft. De contracten voor de Nederlandse vestigingen lopen allemaal langdurig; van tien tot zelfs twintig jaar. Die contracten zullen dus een waarde hebben van honderden miljoenen aan huurpenningen.

Naast de Zwolse vestiging hebben nog vier van de vijftien vestigingen geen garantstelling vanuit Canada. Voor de Zwolse vestiging kost die garantstelling snel zo'n twintig miljoen euro: zeven jaar maal 2,7 miljoen euro. Voor nog vier vestigingen kom je dan op honderd miljoen aan garantstelling.

Het niet nakomen van de garantstelling kost, volgens de uitspraak van de Zwolse rechter, één miljoen aan dwangsom. Dat is dus een stuk goedkoper. Als je dan ook meerekent dat Hudson's Bay in Nederland vorig jaar nog een verlies van 80 miljoen maakte, zou het moederbedrijf in de verleiding kunnen komen om alles hier te sluiten en de garantstellingen als verlies te nemen.

Zowel verhuurder CBRE als Hudson's Bay wilden niet reageren.