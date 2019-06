Sepp van den Berg maakt droomtransfer naar Liverpool

De laatste weken werd Van den Berg steeds nadrukkelijker in verband gebracht met meerdere topclubs. Ook Bayern Munchen en PSV zouden in de race zijn geweest voor het talent van PEC Zwolle. Bij Liverpool wordt Van den Beg ploeggenoot van Oranje-captain Virgil van Dijk.

In maart 2018 maakte de verdediger op 16-jarige leeftijd zijn debuut tegen FC Groningen. Hij is daarmee de jongste speler ooit die voor PEC Zwolle in een officieel duel tussen de lijnen stond. In het afgelopen seizoen kreeg Van den Berg onder de nieuwe trainer Jaap Stam opvallend weinig speelminuten.

Op de clubsite van Liverpool reageert Van den Berg opgetogen. "Voor mij is dit de grootste club ter wereld. Dit is een droom die uitkomt."

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser: "Sepp is een groot talent en natuurlijk is het jammer dat hij PEC Zwolle verlaat. De club is echter trots dat een speler uit onze eigen voetbalacademie deze prachtige stap gaat zetten. De afgelopen jaren heeft de club veel geld in de eigen jeugd gestoken en zoals nu valt te concluderen is dat het meer dan waard geweest."