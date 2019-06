Eikenprocessierups neemt wraak op sceptische verslaggever Tim: "Ik zit onder de bulten"

Mijn eerste item dat ik maakte over de eikenprocessierups was op 12 juni. Lieke Bos startte een petitie, omdat ze vond dat de gemeente Enschede te weinig deed om de rupsen weg te halen. Natuurlijk wil je als verslaggever met mooie beelden terugkomen, dus besloot ik om de rupsen van erg dichtbij te filmen.

Aanstellers

Nu moest ik wel last krijgen van rode jeukende bulten en irritaties. Tenminste, dat zeiden de mensen om mij heen. Toch had ik nergens last van en dus vond ik iedereen maar aanstellers.

Er kwamen er steeds meer berichten voorbij waarin mensen vertelden over hun klachten. Op verschillende plekken in Overijssel doken de kleine beestjes op en de chaos werd alsmaar groter.

"Hij heeft zeker nergens last van"

In de redactievergadering werd het idee geopperd om een uitlegvideo te maken over de rups, dat kwam bij mij te liggen. Op dat moment had ik nog geen uitslag en dat viel de lezers op.

De uitlegvideo stond nog maar net online of de eerste reacties stroomden al binnen. "Hij zegt dat je niet moet krabben, maar hij heeft zelf zeker nergens last van". Dat was een van de reacties die mij het meest bijbleef, want na een paar dagen begonnen bij mij de rode bulten ook te komen.

Maar mij laten afschrikken door een paar rode bulten? Nee, daar doe ik niet aan. Dus, een volgend item over de rups volgt en wederom wil ik zo dicht mogelijk in de buurt van de rups komen.

Hele lichaam onder de rode bulten

Dat had ik beter niet kunnen doen, want inmiddels zit ik van boven tot beneden helemaal onder de rode bulten en irritaties. Langzaam begin ik de mensen die onder de uitlegvideo reageerden te begrijpen, want niet krabben is bijna niet mogelijk.

Hoe verminder je de jeuk?

Donderdagochtend besloot ik om even langs de dokter te gaan om te vragen of zij iets hebben tegen de jeuk. Met volle hoop dat er wel een middeltje is tegen de jeuk liep ik naar binnen. Maar helaas, er is niets tegen te doen. Ik kreeg het advies om mentholgel te kopen. Nu maar afwachten of dat helpt...

Hoe dat ging en afloopt zie je in deze video: