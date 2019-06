Expeditie Oost: Voor ieder wat wils in de chihuahuashop

In eerste instantie keken mensen raar op toen ze zagen dat er een winkel in de straat kwam voor chihuahua's. "De mensen moesten wel even wennen aan het idee. Nu heb ik daar helemaal geen last meer van, want de mensen vinden het geweldig dat er zo'n bijzondere winkel te bewonderen is hier. Ik hoor nu alleen maar positieve reacties", aldus eigenaar Danny.

Een winkel voor chihuahua's dat zie je ook niet op iedere hoek van de straat!

Zo'n tien jaar geleden was de chihuahua een echt 'modehondje'. Celebrity zoals Gordon, Patricia Paay en Paris Hilton liepen allemaal met deze honden. Vandaag de dag is dat beeld niet meer correct. "De chihuahua is geen pronkbeestje meer, het wordt gezien als een normale hond", zegt Danny. Zelf is hij een trots baasje van vier chihuahua's.

Tasje erbij?

Voor ieder wat wils Danny verkoopt een aantal bijzondere items in zijn winkel. Zo zijn er tassen te bewonderen die speciaal voor chihuahua's zijn gemaakt. Kosten? Zo'n driehonderd euro. "Maar je hebt ze ook wel tassen die wat minder duur zijn. Deze tassen zijn bekleed met leer en met nepbont. Je wilt ze toch wel een beetje verwennen, want deze hondjes zijn net je kindjes."