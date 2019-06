Omstreden 'casino-zorgbureau' Victorie wordt financieel overeind gehouden door Menzis

Alle Twentse gemeenten hebben hun subsidies aan het veelbesproken ‘casino-zorgbureau’ Victorie intussen stopgezet, maar in de noodopvang in Almelo worden nog altijd probleemjongeren opgevangen. De reden: het Zorgkantoor van Menzis blijkt de begeleiding van de cliënten nog altijd financieel te vergoeden. Omdat Menzis op basis van de huidige regelgeving nu eenmaal niet anders kan. Wel is de afdeling fraudebeheersing van het Zorgkantoor van Menzis al maanden bezig met nader onderzoek naar Victorie.

Het zorgbureau Victorie kwam de afgelopen tijd uitgebreid in de publiciteit. Zo bleek uit onderzoek door de sociale recherche dat de directrice vermoedelijk meer dan één miljoen euro in het casino heeft vergokt.



Behalve dat de Twentse gemeenten de subsidiekraan richting Victorie intussen hebben dichtgedraaid, loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie op verdenking van zorgfraude.

Noodopvang nog open

Omwonenden van de noodopvang aan de Ootmarsumsestraat in Almelo verwonderen zich erover dat deze locatie nog altijd geopend is en dat er nog evenveel probleemjongeren als voorheen over de vloer komen.



Zelf kiezen

Reden is dat Menzis nog altijd zaken doet met Victorie. Het is namelijk wettelijk zo geregeld dat probleemjongeren, die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben, zelf mogen kiezen door wie ze zich laten begeleiden. Het Zorgkantoor van Menzis dient vervolgens de ingediende declaraties te vergoeden, zo luidt de regelgeving.

Vorig jaar augustus meldde RTV Oost al dat er bij Menzis alarmerende berichten waren binnengekomen over mogelijke misstanden bij Victorie. Sindsdien is de afdeling fraudebeheersing van Menzis op de achtergrond bezig met onderzoek naar het Victorie. Volgens Menzis-woordvoerder Joeri Veen heeft dit echter vertraging opgelopen omdat er onderzoek naar een andere zorgorganisatie tussendoor kwam.



Aan regels gebonden

In de tussentijd is het Zorgkantoor van Menzis aan regels gebonden en is verplicht de declaraties, die Victorie inlevert voor begeleiding van de probleemjongeren, uit te betalen. “Wij mogen alleen controles uitoefenen volgens het mandaat zoals dat ons door de wetgever is gegeven. Wat inhoudt dat wij controleren of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd.

Cruciale vraag

Cruciale vraag in dit verband is volgens de Menzis-woordvoerder of de Victorie-directrice met geld van haar eigen salaris in het casino heeft gegokt of dat ze daarvoor zorggeld heeft gebruikt.



Geld doorgesluisd

De sociale recherche heeft in een vervolgonderzoek echter blootgelegd hoe de directrice meermalen duizenden, en soms zelfs tienduizenden euro’s, op één dag van bedrijfsrekeningen doorsluisde van bedrijfsrekeningen naar haar privérekening. Vervolgens werden vaak nog dezelfde dag in het casino torenhoge bedragen gepind.



Menzis-woordvoerder Veen in een reactie daarop: “We zeggen niet dat het niet belangrijk is dat dit wordt uitgezocht, maar daar zijn andere partijen voor zoals justitie en de sociale recherche.”