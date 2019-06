Weblog: Zomerexpo De Fundatie, Europa door het oog van kunstenaars

Zomerexpo in De Fundatie (Foto: RTV Oost)

Carlien Oudes organiseert de Zomerexpo. Vanaf de ontvangst van de eerste foto's tot en met het plaatsen van het werk op beide locaties. Ze vertelt me welke onderwerpen en thema's ze zag komen bovendrijven: van May tot aardappel, van kikker tot prikkeldraad. Ze zegt "..hier moet de kunst weer voor zichzelf spreken". Dat is mooi. Dat vind ik een fijn fenomeen. Dat je gewoon gaat zitten. Kijken en er iets van vindt. Of niet. Want dat is ook goed.

Dit weekend wandel ik met Carlien en Ralph Keuning langs de gekozen kunstwerken. In de hallen van Stork en in de Fundatie. Het is een aflevering in twee delen. Museumdirecteur Ralph Keuning mocht niet kiezen. “Europa staat ter discussie. Het is een werelddeel in verwarring, waar je wel of niet bij wilt horen. Met de Europese verkiezingen voor de deur, was het juist nu interessant om kunstenaars te vragen om na te denken over Europa en hierop te reflecteren in hun werk.” beschrijft Ralph Keuning zelf. Hij is een liefhebber van propagandakunst. Natuurlijk weer om een heel andere reden dan je zou vermoeden..

Je ziet de zomer expo dit weekend op rtvoost.nl/cultuur en zondag op TV Oost in OverUIT de Kunst om 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 18.20 en 19.20 uur.

Inga Tjapkes