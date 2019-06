Schoolreisjes in Overijssel; zwembad, pretpark of iets educatiefs?

Zwembad, pretpark of iets educatiefs? Waar gaan we heen met schoolreisje (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Neem de kinderen van Montessorischool Oudaen in Deventer. Vorige week gingen de allerkleinsten op pad. Bestemming: speel- en recreatieboerderij De Flierefluiter in Raalte. Vandaag zijn de middelste groepen op reis. De Waarbeek in Hengelo is hun bestemming.

Leerkrachten kiezen

Geen zwembad dus, wat voor de hand ligt met deze temperaturen. Of een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem bijvoorbeeld, daar steek je nog wat op. "Maar de keuze maken de leerkrachten onderling, ze mogen zelf bepalen waarheen", zegt directeur Rianne Zweers.

De directeur is blij dat de heftige warmte van eerder in de week voorbij is. "Dat zorgt wel voor enige opluchting. Nu is het weer prima en zullen er geen oververhitte kinderen terugkomen."

Momentje

Elise Knotter staat even verderop in het gras vol enthousiasme haar zoon Mees uit te zwaaien. "Het is toch altijd weer een momentje. Thuis hebben ze het al de hele week erover en Mees heeft er ontzettend veel zin in. Maar het is toch ook weer fijn als ze veilig thuis komen."

Dat laatste wordt onderschreven door juf Marjolijn. "Het is altijd een spannende dag en ik ben blij als ze weer heel terugkomen", zegt ze. De buschauffeur heeft dan de airco al op volle kracht gezet waarna de bus vertrekt. Juf Marjolijn stapt als laatste in. Met een tas vol met zonnebrandolie? "Jazeker, goed smeren vandaag."