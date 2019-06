Vier de zomer en trek er op uit!

Almelose Ruiterdagen

Vrijdag is de start van de 53ste editie van de Almelose Ruiterdagen. Tien dagen lang paardensport - springen en dressuur - op hoog niveau en daarnaast veel gezelligheid aan de Bosrand in Almelo. Een indrukwekkend evenement dat met ruim 11.000 starts één van de grootste hippische evenementen in Europa is.

Almelose Ruiterdagen (Foto: Marike Gerritsen)

Welfare Holten

Vrijdag houdt de Stichting Welfare Holten weer een verkoop in de hal van het Kulturhus van 14.00 uur tot 16.30 uur. Zoals gebruikelijk met mooie badhanddoeken, gastendoekjes, poncho’s en sterke, handgebreide Noorse sokken. Ook kleine spulletjes zoals geurzakjes, babysokjes en heel leuke poppenkleertjes. Deze handwerken worden gemaakt door dames op de Diessenplas.

Welfare Holten (Foto: Pixabay)

Ballonfestival Hardenberg

Zaterdag is de slotdag het jaarlijkse Ter Steege Ballonfestival Hardenberg. Bij goede weersomstandigheden kun je vanaf 19.30 uur nog één avond genieten van een prachtig ballonnenspektakel met prachtig gekleurde ballonnen en een aantal spectaculaire 'special shapes' aan de uiterwaarden van de Vecht!

Ballonfestival Hardenberg 2017 (Foto: RTV Oost / Gina van Elburg)

Zwerven per fluisterboot

Zondag kun je zwerven per fluisterboot over het water van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwerven in stilte, met alleen het ruisen van het riet op de achtergrond. Uit je hoofd, in de natuur met een rustgevende vaartocht die je de kans geeft even uit het drukke bestaan te stappen. Ontdek de natuur op een andere manier en vaar mee met onze natuurgidsen door de stille pracht van De Wieden.

Natuurgebied De Wieden vanaf het water (Foto: Simon Dirk Terpstra)

School- en volksfeest Goor

Zondag is ook de slotdag van het Goors School- en Volksfeest met elke dag kermis en dagelijks gratis optredens in de grote biertent. Zondagmiddag is de grote allegorische optocht met als klapstuk de ‘Goorse Biertent Rellie’. De Rellie levert al meer dan 60 jaar een groot aandeel in de Goorse optocht. Van heinde en verre komen bezoekers kijken naar deze altijd spectaculaire afsluiting!

Goors school- en volksfeest (Foto: Pixabay)

