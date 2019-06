Duizendknoop nachtmerrie voor Enschedese: "Als ik dit wist, was ik hier nooit gaan wonen"

Ook Domenica Veerman uit Enschede heeft last van de plant. Achter haar tuin ligt een vijver omringd met de Japanse duizendknoop. "Ik ben bang dat de plant op een gegeven moment mijn tuin overwoekert en mijn tegels omhoog drukt, in mijn tuinhuisje gaat zitten en dat 'ie mijn riolering laat knappen. Als je leest welke schade het allemaal kan aanrichten dan schrik je je kapot."

Negentiende eeuw

De duizendknoop is een plant die in begin negentiende eeuw naar Nederland is gehaald. De Duitse onderzoeker Von Siebold verzamelde planten om te bestuderen in Leiden. Vanuit daar verspreidde de plant zich door ongeveer heel Nederland.

En nu zit de woekerplant dus ook in de tuin van Veerman. "Elke zondag haal ik hem weg, dat is mijn plukdag. Maar hij is hier nu alweer aan het groeien, dus ik blijf maar bezig en de gemeente doet niets."

De reden dat de gemeente Enschede niets doet, komt volgens Veerman doordat ze zich niet verantwoordelijk voelen. "De gemeente Enschede is lyrisch over de biodiversiteit wat hier moet groeien. Maar ja, laat je een exoot zo overwoekeren, dan is de biodiversiteit hoe Nederland 'm kent snel kapot. Ze hebben geen middel om de plant te bestrijden en dus doen ze niets."

Oplossing

Er is niet één methode om de duizendknoop te bestrijden, er zijn meerdere mogelijkheden. "Je kan de grond afdekken met een geodoek, maar dat is niet altijd handig. De plant afgraven is een andere optie, maar we zijn ook proeven aan het doen met heet water. Sinds april is er een machine met elektroden, dan zet je de plant onder stroom. Maar je moet als je iets uitvoert het wel blijven herhalen en vooral geduld hebben."

"Als ik wist dat ik een huis zou kopen met een Japanse duizendknoop naast de tuin, was ik hier nooit gaan wonen", sluit Veerman af.