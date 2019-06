Kringlooplandbouw: "Mooi, maar we willen wel gewoon een boterham verdienen"

Kringlooplandbouw is het toverwoord als het gaat om de toekomst van de landbouwsector. Maar voor veel boeren is het nog een vaag begrip. Via een mini seminar op de land- en tuinbouwbeurs in Oxe moest daar verandering in komen.

Aan het woord is Rob van Brouwershaven. Hij werkt voor minister Carola Schouten op het ministerie van Landbouw en moet de nieuwe landbouwvisie tot uitvoering brengen. In het publiek zitten tientallen boeren.

"Bij kringlooplandbouw gaat het er niet meer om dat je de kostprijs voor je product zo laag mogelijk krijgt", zegt hij in zijn presentatie. "Die wedloop om alsmaar goedkoper te produceren, daar moeten we vanaf. Het moet gaan om verantwoord produceren."

Boos

Die opmerking schiet bij een aantal toehoorders in het verkeerde keelgat. "Ik word daar boos over. Ik heb het nu al moeilijk de rekeningen te betalen. Hoe moet dat straks dan?", zegt een van de melkveehouders in het publiek.

Een ander vraagt zich af of er met de kringlooplandbouw wel nagedacht wordt over een verdienmodel. "Allemaal mooi die plannen, maar kunnen we straks wel een boterham verdienen? Ik vraag dat niet voor mezelf, maar voor jonge boeren die nu overwegen of ze de rest van hun leven zeven dagen per week willen werken."

Klimaatakkoord

Ongeveer op hetzelfde moment presenteert het kabinet in Den Haag het langverwachte klimaatakkoord. Van Brouwershaven stelt de boeren in het publiek gerust: "De klimaatplannen zullen niet een extra schep er bovenop zijn. De maatregelen passen in uitdagingen die in deze visie zitten."

Aan het woord komt ook Europarlementariër Jan Huitema (VVD) die ook melkveehouder is. "Met het stikstofbeleid en vandaag het klimaatakkoord hoor ik steeds meer stemmen die zeggen dat de veestapel moet krimpen. Maar dat zal echt niet helpen. Gaan we hier boerenbedrijven sluiten met een carbon footprint van 2, dan gaat er elders een ander bedrijf in Europa meer produceren met een carbon footprint van 4. Daar schiet je dus niets mee op", aldus de Europarlementariër.

Ook Tweede Kamerlid en melkveehouder Maurits von Martels (CDA) zegt dat inkrimping van de veestapel dreigt. "Maar dat is in deze kabinetsperiode absoluut onbespreekbaar."