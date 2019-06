Voormalig geheim agent uit Enschede veroordeeld voor witwassen

Een voormalig geheim agent van de BVD, de tegenwoordige AIVD, Enschede is samen met zijn vrouw en dochter veroordeeld voor grootschalig witwassen. De man heeft met zijn vrouw 850.000 euro witgewassen via bankrekeningen in Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. De dochter heeft een kleinere rol, zegt de rechtbank. Zij heeft 7500 euro witgewassen.

De voormalig geheim agent en zijn vrouw moeten allebei een boete betalen van ruim 80.000 euro en hebben een voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen van een jaar. De rechtbank vindt eigenlijk dat het bejaarde stel de cel in moet, maar door hun zwakke fysieke en psychische toestand is het een voorwaardelijke straf geworden. De dochter heeft een werkstraf opgelegd gekregen van 80 uur.

Zwitserse bank

De witwaspraktijken van het echtpaar kwamen aan het licht na een onderzoek van de Belastingdienst naar gebruik van buitenlandse betaalkaarten door Nederlanders. Ontdekt werd dat ze een creditcard gebruikten van een Zwitserse bank. Tussen 2009 en 2012 heeft het echtpaar er 480 keer mee betaald, met een totaalbedrag van 84.000 euro. Die rekening was niet opgegeven bij de Belastingdienst, dus er volgde een inval bij de twee thuis op verdenking van witwassen.

Er werden meer gegevens in de boekhouding gevonden. Het echtpaar bleek te beschikken over zes debet- en creditcards van banken in de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Die landen hebben bankgeheim, waardoor de Nederlandse overheid er geen zicht op heeft. Met die kaarten was zo'n 200.000 euro uitgegeven. Ook bleek dat er vanaf verschillende andere rekeningen in het buitenland zo'n 650.000 euro naar de Zwitserse bank was gestort. Het is niet bekend hoeveel geld het echtpaar op die banken heeft staan.

In eerste instantie gaven het echtpaar en hun dochter geen uitleg over de verborgen gebleven gelden. Later zouden het provisiebetalingen zijn. De man zou bij verschillende aanbestedingen in het buitenland hebben bemiddeld en daar provisie voor hebben gekregen. Maar van die verrichte werkzaamheden konden geen facturen worden getoond.

Werkzaam voor geheime dienst

Later kwamen ze met het verhaal dat de vader tussen 1974 en 1995 werkzaam is geweest bij de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De BVD was een Nederlandse geheime dienst die was belast met het handhaven van de binnenlandse veiligheid. In 2002 werd het omgevormd tot AIVD. Als informant zou de vader hebben gewerkt in het Midden-Oosten. Hij had er naar eigen zeggen contacten met leiders van de overheid en verschillende bedrijven.