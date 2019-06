Expeditie Oost: Meer dan 30 praalwagens in jaarlijkse optocht van Goorse school- en volksfeesten

Zo zijn er gigantische constructies met een lengte van meer dan 20 meter te bewonderen in de loods langs de Nijverheidsweg. De komende dagen wordt er met man en macht gewerkt om de laatste praalwagens af te maken. Wat er precies te zien is tijdens de optocht blijft nog geheim, maar dat het veelbelovend is, is iets wat zeker is. "We werken op dit moment met zo'n twintig man aan de wagens. Dat doen we met veel plezier, want met dit warme weer moet je je niet al te druk maken", aldus Jan Roelofsen, een van de praalwagenbouwers.

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de Goorse optocht

Week vakantie

Zelf heeft Jan een week vakantie opgenomen voor het feest, en hij is zeker niet de enige. "Dit is een feest waar je mee bent opgegroeid, dus het is zowel voor mij als voor m'n werk handiger dat ik een week vakantie opneem, anders kom ik elke ochtend slecht op het werk aan, haha!"

Vanavond is de eerste avond waarop de mannen de tent ingaan om feest te vieren. Maandag is de laatste dag, dan wordt er nog wat gedronken in het plaatselijke café. Daarna begint het normale leven weer.

Hoe dat eruit gaat zien? Dat zie je zondag