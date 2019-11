Experts seksuele en criminele uitbuiting: "Veel meer gevallen in Twente dan nu bekend"

"We hebben het de afgelopen jaren gezien in Enschede. Door de aandacht voor deze problematiek, is het aantal meldingen ontzettend gestegen. 80 procent komt uit Enschede, de rest uit Twente. Maar dat wil niet zeggen dat er niet veel meer gevallen in Twente zijn." Noura Manders is beleidsadviseur in Enschede. Mensenhandel, uitbuiting en loverboys is lastig en het taboe is groot, door het meldpunt wordt het makkelijker voor slachtoffers om hun verhaal te vertellen.

Seksueel uitgebuit

Vivian uit Hengelo is zo'n slachtoffer. Drie jaar geleden werd ze seksueel en crimineel uitgebuit. Ook zij ziet dat het taboe groot is, desondanks doet ze herkenbaar haar verhaal voor RTV Oost. "Ik heb me ook heel lang de schuldige voelt, maar als iedereen dat blijft denken, verandert er nooit wat, verdwijnt het taboe niet. Daarom vertel ik mijn verhaal ook herkenbaar. We moeten stoppen met ons verstoppen."

Vivian kwam uiteindelijk alleen maar uit haar situatie, doordat ze gepakt werd met drugs die ze gedwongen smokkelde.

Op de bijeenkomst vandaag doet ook een slachtoffer haar verhaal. De bestuurders moeten zich bewust worden van deze vorm van criminaliteit, die complex is en lastig te herkennen. Ook het taboe dat erop rust speelt mee met de grote moeite die slachtoffers hebben om aangifte te doen.

Jonge slachtoffers

Wethouder van Houdt van Enschede denkt dat er vaak een te smal beeld bestaat, dat het alleen om loverboys gaat die pubermeisjes versieren. "De problematiek is veel breder, het gaat om jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Het jongste slachtoffer de afgelopen tijd in Enschede was 9 jaar oud. Maar we kennen ook slachtoffers van in de zestig."

Slachtoffers worden niet alleen seksueel uitgebuit, maar ook tot criminaliteit aangezet. Verontrusten, vindt Van Houdt. "Het raakt onze samenleving aan alle kanten, ik zou wensen dat we deze groep uit dit criminele milieu kunnen halen. Zij verdienen onze zorg en begeleiding naar een perspectiefvolle toekomst."

Vivian uit Hengelo is ook niet het doorsnee slachtoffer. Ze was al 23 toen ze in de ban kwam van een ex-vriendje en drugs voor hem ging smokkelen. Haar verhaal kun je morgen uitgebreid bekijken in een special op Youtube.