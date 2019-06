Traumaheli met gewonde N36 moet vlak voor landing uitwijken voor drone

"Het was absoluut een gevaarlijke situatie", zegt woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie. "Het was een vrij grote drone, die vloog in de aanvliegroute van de helikopter. Gelukkig is het net goed gegaan."

In de traumahelikopter lag een van de personen die vanmiddag gewond raakte bij het ongeval op de N36. Daarbij waren twee personenauto's en een vrachtwagen betrokken. Behalve het slachtoffer in de traumaheli, is ook een gewonde per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie is op zoek naar de persoon die de drone bestuurde. Wie meer weet wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844. "Daar moet in ieder geval een goed gesprek gevoerd worden", aldus Westerhoff.

No-Flyzone

Het is in de buurt van het MST niet toegestaan om met een drone te vliegen. Enschede is hiervoor verboden gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot 7.800 euro en inbeslagname van de drone.