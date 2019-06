Storing bij 112 werd Agnes uit Hengelo bijna fataal: "Haar lippen en handen werden blauw"

"Ik zit weer in mijn stoel en gelukkig kan ik het navertellen", zegt de 68-jarige Agnes Elfring uit Hengelo. Het scheelde niet veel of de landelijke 112-storing van maandag werd haar fataal. Vandaag bleek dat iemand anders in Twente wél overleed, nadat hulpdiensten tijdens de storing later waren gekomen.

Vier dagen later is de rust teruggekeerd bij de familie Elfring. Dochter Sandra, die naast haar ouders woont, beschrijft wat er gebeurde. "Maandagmiddag kwam mijn vader naar me toegelopen. 'Kom snel, mama wordt niet goed', riep hij."



"Wat ik aantrof was afschuwelijk. M’n moeder, COPD-patiënt, kreeg bijna geen lucht. Ik belde direct 112, maar dat nummer werkte niet. Ik wist dat er een alternatief nummer was, maar toen ik dat draaide, kreeg ik De Telegraaf aan de telefoon."

Blunder van de overheid

Dat ze De Telegraaf aan de lijn kreeg, had alles te maken met een blunder van de overheid. Via een NL-Alert werd een alternatief alarmnummer verspreid, waarmee de politie bereikbaar zou zijn. Dat nummer bleek echter van de Whatsappdienst van De Telegraaf te zijn.

Terwijl Sandra alles probeerde om de hulpdiensten te bereiken, zag ze haar moeder achteruit gaan. "Haar lippen werden blauw, haar handen werden blauw. Ik was zo bang. Drie weken geleden overleed mijn moeders zus plotseling. Ik dacht 'daar gaat ze zelf ook'."

In alle hectiek bleef Sandra toch rustig. Ze belde de politie, die haar doorverbond met de ambulancedienst. Opnieuw deed ze haar verhaal en benadrukte ze dat er onmiddellijk een ambulance moest komen.



Discussie

Toen de ambulance eenmaal arriveerde, was de storing nog lang niet verholpen. "Daardoor kregen de ambulancebroeders ook niet goed contact met de centrale. Dat moest via een soort portofoon. Ondertussen was er discussie of mijn moeder naar het ziekenhuis in Almelo of dat in Enschede moest."



Uiteindelijk werd het ziekenhuis in Enschede. Sandra: "Toen we daar aankwamen, vingen we weer een discussie op tussen artsen. Mijn moeder zou eigenlijk toch maar naar Almelo moeten. Heel vervelend om te horen."



Weer thuis

Na twee nachten in het ziekenhuis in Enschede, mocht Agnes donderdagmiddag weer naar huis. Ze maakt het redelijk goed, al overheerst bij de familie de angst dat het nog een keer gebeurt. Sandra baalt van de problemen bij de alarmcentrale, maar: "bovenal ben ik de artsen dankbaar dat zij het leven mijn moeder hebben gered."

Het was maandag niet de eerste keer dat 112, dat meer dan 7.500 telefoontjes per dag afhandelt, werd getroffen door een storing. In 2012 ging het ook een aantal keer mis. Destijds stelde de regering dat een dergelijke storing nooit meer mocht voorkomen.