Politie weet nog niet wie met drone gevaarlijke situatie veroorzaakte bij traumaheli in Enschede

De drone vloog in de buurt het Medisch Spectrum Twente (MST), precies op het moment dat de traumahelikopter wilde landen. Deze moest daardoor uitwijken. In de heli lag een van de personen die gewond raakte bij een ongeval op de N36.

Via tips kwam de politie bij een verdachte uit. "We zijn bij de man aan de deur geweest en hebben zijn drone in beslag genomen", zegt woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie. "Op zijn telefoon had hij een app waarmee hij de drone bestuurde. Dat toestel hebben we ook meegenomen."

Daarmee leek de vraag wie de drone bestuurde beantwoord, maar later die avond moest Westerhoff bekennen dat de politie het niet bij het rechte eind had. "Nu blijkt dat de man wel vandaag met zijn drone had gevlogen in Enschede, maar hij bestuurde niet de drone die de traumahelikopter hinderde."



No-fly zone

De man die de politie in beeld had, is een man uit Enschede. Hij zou niet hebben geweten dat Enschede een zogeheten 'no-fly zone' is voor drones. Samen met Luchtvaarttoezicht zou proces-verbaal tegen de man worden opgemaakt. Dat is van de baan, ondanks dat ook hij zich niet aan de regels hield.



"Omdat hij zo meewerkend was en niet degene is die we zochten, hebben we besloten om het proces-verbaal te laten zitten", aldus Westerhoff. De man is geen verdachte meer en de politie zoekt verder naar degene die wel verantwoordelijk was voor de gevaarlijke situatie.