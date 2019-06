Andere kijk op de wijk: Zwollenaar maakt architectuurroute van eigen woonwijk Aa-landen

Neem nou bijvoorbeeld een van de weinige kantoorgebouwen van de wijk, ontworpen door architect Frans van Gool. "Het lijkt een heel normaal kantoorpand maar als je goed kijkt zijn de kozijnen blauw en zijn de gevelpanelen gebouwd van beton met daarin baksteentjes. En dat is uniek.

Gebouwde omgeving

Martjan maakte daarom een architectuurroute. "Ik ben fan van de gebouwde omgeving. Altijd als ik ergens loop dan vraag ik me af wat het verhaal erachter is en wie het gemaakt heeft. In het centrum van Zwolle komen elke dag toeristen, maar hier niet. Terwijl ook hier heel veel moois te vinden is."

Terrasflats

We lopen een eindje verder, richting vijver 'De Dobbe'. Je zou er zo aan voorbijgaan, maar ook hier weer een architectonisch hoogstandje. "Dit zijn de zogenoemde terrasflats", beschrijft Martjan. "Die lopen trapsgewijs naar boven en kijken uit over het water. Dan merk je bijna niet dat je in de stad woont. Deze manier van bouwen was in de jaren 70 revolutionair."

Tips

Hij geeft ook nog een tip voor iedereen die ook meer wil weten over zijn woonomgeving: "Je moet in ieder geval je telefoon weg doen, hoofd omhoog en bij het eerste gebouw dat je tegenkomt afvragen welk verhaal er achter zit. Zoek het op op Wikipedia, ga naar google maps en je vindt de informatie."

Via de site van Martjan is de hele route te bekijken en na te lezen.