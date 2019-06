Geen boete voor boeren die zonder vergunning koeien de wei in sturen

Boeren die hun koeien de wei in sturen en hun akkers bemesten, krijgen geen boete. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Het beweiden van koeien en het uitrijden van mest kan sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State niet meer zonder dat boeren een vergunning aanvragen.

"Gedurende het huidige beweidings- en bemestingsseizoen zal niet actief worden gehandhaafd op de vergunningplicht", schrijft de minister in haar brief aan de Tweede Kamer.

Zorg

Statenlid Gert Brommer van de VVD sprak onlangs nog zijn zorg uit over de gevolgen van de stikstofuitspraak PAS voor boeren. Het gaat om een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die schoot vorige maand het Nederlandse vergunningentraject rondom stikstof af, dat is vastgelegd in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Eén van de gevolgen daarvan is dat het weiden van koeien en het bemesten van landbouwgrond niet meer mag zonder vergunning. Omdat niet van tevoren vaststaat of die activiteiten natuurgebieden in de omgeving aantasten.

Alles op alles zetten

"Vanuit de sector en de overheden is het beleid de afgelopen jaren gericht geweest op het verhogen van het aantal koeien in de wei, en in principe zal dit gecontinueerd worden", schrijft de minister. "Voor aanvang van het volgende beweidings- en bemestingsseizoen wordt alles op alles gezet om een aanpak beschikbaar te hebben voor de legalisering van beweiden en bemesten."