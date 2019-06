Hengelo wacht niet op landelijk beleid en laat verbod op lachgas opnemen in huisregels

Gemeenten en organisaties van evenementen zitten in hun maag met lachgas als partydrug. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) buigt zich over het vraagstuk en ook landelijk is er een roep om een verbod. Omdat het advies van de VNG nog even op zich laat wachten, heeft de gemeente Hengelo een verbod laten opnemen in huisregels van evenementen.

Lachgas wordt legaal verkocht in met name speelgoedwinkels. Maar ook horecazaken in Hengelo verkopen de ballonnen. Verbieden is vooralsnog niet mogelijk.

De gemeenteraad sprak dinsdagavond zijn zorgen uit over het toenemende gebruik van lachgas in het Hengelose uitgaansleven. Een motie die het college oproept te onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn voor een verbod, werd unaniem aangenomen.



Huisregels

"De gemeente Hengelo verwacht een advies van de VNG richting de gemeenten hoe dit verbod in de APV verwerkt kan worden. We wachten dit advies af. Het is nu even niet duidelijk wanneer we dat kunnen verwachten. Wat we wel al kunnen doen, is het gebruik van lachgas via de huisregels van organisatoren van grote evenementen in de binnenstad verbieden", laat een woordvoerder van de gemeente weten.



"De binnenstad wordt namelijk bij grote evenementen zoals Nacht van Hengelo en Tropical Night een zogenoemd ‘evenementengebied’ waar huisregels gelden. Sinds dit voorjaar is het verbod op gebruik van lachgas toegevoegd aan deze evenementenregels, zodat wij er op kunnen handhaven. In nauw overleg met de organisatoren dus. Er worden borden geplaatst tijdens het evenement die de bezoekers hierop wijzen. Bij Tropical Night op 6 juli geldt dit verbod dus ook."