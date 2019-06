Spoedcursus vliegen met een drone: wat mag wel en wat niet?

In de traumahelikopter lag één van de personen die gistermiddag gewond raakte bij het ongeval op de N36. Daarbij waren twee personenauto's en een vrachtwagen betrokken. De helikopter was op weg naar het Medisch Spectrum Twente (MST) toen een drone in de aanvliegroute vloog. De politie onderzoekt nog wie het apparaat bestuurde.

Spoedcursus

Het ging gistermiddag dus bijna mis, maar wat zijn eigenlijk de regels voor het vliegen met een drone? Allereerst is het goed om te weten dat er amateurs en professionele vliegers zijn. Professionals moeten verschillende vergunningen hebben. Welke je nodig hebt hangt af van de situatie. Soms moeten professionals bijvoorbeeld een vliegbrevet halen.

Zowel voor amateurs als professionele dronevliegers geldt dat ze niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water mogen vliegen. Ook moeten ze altijd voorrang verlenen aan onder meer helikopters, vliegtuigen en luchtballonnen. En dat doen ze niet door de drone stil te laten hangen in de lucht, maar door het apparaat op de grond te zetten.

Een spoedcursus vliegen met een drone

Verboden en beperkte vliegzones

Ook zijn er verboden en beperkte vliegzones. Die verboden gebieden heten zogenaamde no-flyzones. Dit is bijvoorbeeld omdat het een laagvliegroute is, of er een ziekenhuis of luchthaven in het gebied ligt. In Overijssel zijn onder andere Enschede en Zwolle hiervoor verboden gebied. Ook in de buurt van Delden mag er niet gevlogen worden.

No-flyzones zijn dus verboden gebieden voor dronevliegers. Maar waarom mogen drones daar niet komen? Hier zijn verschillende redenen voor. Zo kan er een ziekenhuis, luchthaven of helihaven in het gebied liggen. Ook zijn er no-flyzones omdat er zweefvliegtuigjes, hanggliders of microlights - ultralichte vliegtuigjes - vliegen.

De persoon die gistermiddag in Enschede met een drone in de aanvliegroute van de traumahelikopter vloog, bevond zich dus in een no-flyzone. "Maar er zijn uitzonderingen. Zowel amateurs als professionals kunnen een aanvraag indienen om te vliegen in verboden gebied. Als je toestemming hebt, kan je ook gewoon vliegen daar", vertelt professioneel vlieger Coen de Jong.

Beperkte zones zijn ook niet altijd beperkt. Als een gebied niet 'actief' is, mag je er gewoon vliegen met je drone. Dit kan je opzoeken in een database. Ook mooie luchtbeelden maken van Natura 2000-gebieden mag niet zomaar, maar de regels daarvoor verschillen per gebied.

Nog meer

En dan weet je nog niet alles. Je mag namelijk ook niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, wegen, spoorlijnen, industrie- en havengebieden en kunstwerken vliegen. En 's nachts is het ook niet toegestaan.

Al met al moeten vliegers zich dus aan een hoop regels houden. "Als professional leer je deze regels. Maar als je als hobbyvlieger een drone koopt, krijg je geen uitleg." Dat gaat vanaf 2020 veranderen. Er komen nieuwe regels voor het vliegen met een drone, dan moeten amateurs een cursus volgen.

En voor wie nu al een drone wil kopen voor recreatief gebruik: "Weet vooral hoe hoog je mag en hoe ver je mag vliegen. Ook zijn er applicaties waarop je kan zien of je in dat gebied mag vliegen of niet. Maar de belangrijkste regel is: gebruik je gezonde verstand."