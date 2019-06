Geen asbest en gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij brand sportcentrum in Steenwijk

Bij de grote brand in sportcentrum Sportinn in Steenwijk zijn geen asbest en gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat laat de gemeente Steenwijkerland weten.

Vannacht brak er een grote brand uit in het centrum aan de Oostermeentherand. Het pand raakte daarbij flink beschadigd en de sportschool die in het pand zit, kan als verloren worden beschouwd.



Bij de brand kwam veel rook vrij en in de omgeving van het sportcentrum kwamen veel roetdeeltjes terecht. De gemeente laat weten dat de deeltjes kunnen worden weggespoeld of verwijderd. Risico's voor de gezondheid levert dat niet op.



Staal

Eddie Koopmans, toezichthouder van de gemeente, was gisteravond als één van de eersten bij de brand om de brandweer te ondersteunen. "Het is een groot pand dat is opgedeeld in twee compartimenten. Het bestaat uit veel staal en dat is verhit. Het was niet verantwoord om met mensen in het pand te gaan om te blussen."



De sportschool zit er volgens Koopmans al jaren. "Ze hebben heel veel leden, ongeveer 1400. Die komen hier dagelijks om te sporten. Treurig dat het er nu zo bijstaat."



Nieuw pand

Vanmorgen was burgemeester Bats er om met de eigenaren te spreken. Hij heeft ze aangeboden mee te kijken naar een nieuw pand. "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel steun de eigenaren krijgen."

"Voor ons is het een drama", schrijven de eigenaren op Facebook. Onder het Facebook-bericht staan binnen een paar uur al honderden steunbetuigingen.



De sportschool kan als verloren worden beschouwd. Het bedrijf in het voorste gedeelte van het pand kan binnen twee à drie dagen weer open.