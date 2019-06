Justitie pakt Enschedese motorclub Darahbaru aan

Justitie onderneemt stappen tegen motorclub Darahbaru in Enschede, omdat ze in de club een voortzetting van de verboden motorclub Satudarah ziet. Dat blijkt uit een rapport dat gisteren naar de Tweede Kamer is verstuurd en een gesprek met een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM.

Justitie ziet in de club een voortzetting van Satudarah, omdat het een motorclub is met een vergelijkbare naam en clubkleuren. Die vorm van voortzetting wordt aangepakt, zo is te lezen in het rapport.

Tot nu toe was onduidelijk of het OM de nieuwe club ging aanpakken. Eerst moest bekeken worden of er met de oprichting van Darahbaru sprake was van een voortzetting van Satudarah. "Wat er in het rapport staat, is de nieuwste stand van zaken", zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hoe ver het strafrechterlijk onderzoek gevorderd is, is niet duidelijk.

Nieuwe club

Eerder dit jaar werd duidelijk dat in Enschede een nieuwe motorclub was opgericht met de naam Darahbaru, dat 'nieuw bloed' betekent. Veel van de leden, naar verluidt al honderd, waren voorheen lid van de inmiddels verboden motorclub Satudarah.

In de stad en op social media vertonen de leden van de nieuwe club zichzelf met hun leren hesjes. Die lijken qua kleurstelling op die van de verboden club Satudarah, maar zijn net even anders. Het logo van Darahbaru vertoont een schedel met daaronder twee gekruiste skelethanden. Op de schedel is het stadswapen van Enschede te zien, waar bloed vanaf druipt.