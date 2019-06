Expeditie Oost: Elrik Schra gekroond tot Nederlands kampioen slootjespringen

Naast de vele deelnemers stonden er ook zo'n 300 mensen te genieten van het sportspektakel. "Het is toch prachtig dat dit allemaal kan in Rouveen, het is een schitterend evenement voor het dorp", zegt een tevreden toeschouwer.

Chillen in de JaKoeZie (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Chillen in de JaKoeZie



De terechte winnaar

Elrik was uiteindelijk de meer dan terechte winnaar. Bij zijn winnende sprong overbrugde hij een afstand van ruim zes meter. De winst was extra knap, omdat Elrik een blessure had aan z'n vinger.

De Nederlands Kampioen Slootje springen (Foto: Rudy Klomp/ Comité ZonuenDan) Fotograaf: Rudy Klomp/ Comité ZonuenDan De Nederlands Kampioen Slootje springen

Moedige poging

Met stalen zenuwen en een goede voorbereiding kon het natuurlijk niet uitblijven: Ik als verslaggever trok de sportschoenen aan en waagde ook een sprong in het koude slootwater. hoe dat is afgelopen? Dat zie je maandag in Expeditie Oost!

De sloot die de deelnemers moeten trotseren (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost De sloot die de deelnemers moeten trotseren!