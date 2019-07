Expeditie Oost: NK slootjespringen in Rouveen met veel enthousiasme ontvangen

Het evenement wordt georganiseerd door het comité Zonuendan. Zij hebben als doelstelling om de afbrokkeling van de boerencultuur tegen te gaan. Daarom is er bewust gekozen voor het slootje springen. "Rouveen staat bekend om zijn weilanden en vele sloten. We waren het er daarom al vrij snel over eens dat we het NK Slootjespringen zouden gaan organiseren", aldus Rudy.

Rouveen bereidt zich voor

Het evenement leeft in het dorp, zoveel is wel duidelijk. Bij aankomst zijn de eerste jonge, fanatieke kandidaten de sloot al eens goed aan het testen. Om 19:00 uur beginnen de jongste deelnemers. Zij gooien al hun fanatisme in de strijd om met die felbegeerde titel aan de haal te gaan. Na de kinderen zijn de volwassenen aan de beurt. Zij laten helemaal zien wat er bij een goeie sprong komt kijken. Ik krijg zelf nog een laatste tip mee, want ook ik heb het schoeisel aangetrokken en ben van plan om me tot Nederlands Kampioen slootjespringen te kronen.

Ook langs de kant zit de stemming er goed in. Het bier vloeit rijkelijk, er wordt gelachen en mensen genieten van een warme avondzon. "Het is prachtig dat deze jongens zo'n evenement met elkaar organiseren, zo houd je het dorp levend", zegt een enthousiaste toeschouwer.

Fanatiekelingen op het NK slootjespringen in Rouveen (Foto: Job Born)

Spanning neemt toe

De spanning neemt, naarmate de avond vordert, ook steeds meer toe. Ondanks dat iedereen elkaar kent en plezier het belangrijkste is, zie je toch dat de deelnemers het zeer serieus nemen en dat ze dat laatste beetje sprongkracht uit hun tenen proberen te persen. Dat gaat niet altijd goed en dat gaat dan gepaard met het halen van een nat pak. "Ach dat hoort erbij, snel even douchen en dan hier zo de tent in. Mijn avond wordt er niet minder van", zegt een doorweekte kandidaat.

Ook de jongere generatie waagt de sprong (Foto: Job Born)

Nagelbijtend spannend

In een zinderende finale waarin vijf kandidaten het tegen elkaar opnemen is Elrik Schra de uiteindelijke winnaar. Hij mag zich Nederlands Kampioen slootjespringen noemen. Bij zijn winnende sprong wist hij een afstand van zes meter te overbruggen. De winst was extra knap, omdat Elrik een blessure aan zijn hand heeft.

Na de atletische sprongen gaat Rouveen over op het echte werk, namelijk 'De derde helft'. Een gedeelte waarbij de mannen zich onderscheiden van de jongens. Wij vonden het super om erbij te zijn! En of we zelf nog gesprongen hebben? Kijk daarvoor op onze Facebookpagina of kijk naar Expeditie Oost op tv!





De trotse winnaar Elrik Schra (Foto: Job Born)

