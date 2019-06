Waterschap Vechtstromen maakt zich zorgen over waterkwaliteit

Waterschap Vechtstromen maakt zich zorgen over de kwaliteit van het water. Door de stijgende watertemperatuur zit er minder zuurstof in het water. Daardoor groeit de kans op blauwalg en botulisme en dus ook de kans op sterfte van vissen en vogels.

Het waterschap waarschuwt daarmee zwemmers. Wanneer de kwaliteit daar niet voldoet, is er namelijk kans op gezondheidsklachten door bijvoorbeeld blauwalg, botulisme of de E-colibacterie.



'De officieel aangewezen zwemwaterlocaties worden door ons apart gecontroleerd. We raden het dan ook af om te zwemmen in water dat niet is aangewezen als officiële zwemwaterlocatie', laat het waterschap weten.

Droogte

Ook de aanhoudende droogte blijft het waterschap bezighouden. 'De hoge temperaturen en het gebrek aan neerslag van de aankomende week zullen daar nog een steentje aan bijdragen. Met name op de plaatsen waar we geen water aan kunnen voeren, zoals op de hogere zandgronden begint dit zorgelijk te worden.'





De aankomende week gaat het waterschap in grote delen van het gebied interen op de voorraad water. In het bijzonder op plaatsen waar geen water uit het IJsselmeer of de IJssel kan worden aangevoerd. 'De temperatuur is dit weekend erg hoog. Er verdampt daardoor 5 tot 6 millimeter water per dag. Na het weekend wordt de temperatuur wat lager en loopt de verdamping terug tot 2 tot 4 millimeter per dag. Omdat er de komende week weinig tot geen neerslag wordt verwacht, wordt het water dat verdampt niet aangevuld. Dit leidt tot een verdere toename van het neerslagtekort in de komende week.'