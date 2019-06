"Waarom doet accountant zo lang over onderzoek naar investering Lithium Werks?'

'Het is wel heel raar dat een accountant nu al ruim vier maanden druk is met het toetsen van de rechtmatigheid van een investering van 7,5 miljoen euro in Lithium Werks door de provincie Overijssel en regio Twente.' Dat stelt de PVV in Overijssel. De partij heeft nagevraagd hoe lang een gemiddelde accountant druk zou moeten zijn met een dergelijke aanvraag. Eén, maximaal twee weken, luidde het antwoord.

Batterijproducent Lithium Werks kreeg vorig jaar een lening van 7,5 miljoen euro van de Provincie Overijssel en de regio Twente via investeringsmaatschappij Oost NL. De miljoenenlening ligt politiek gevoelig, omdat de Provinciale Staten in september akkoord gingen met die lening op voorspraak van gedeputeerde Eddy van Hijum.

De vraag is of er wel een degelijk bedrijfsplan was dat die miljoenenlening rechtvaardigde. Uit de accountantsrapportage moet dat blijken, maar die is er dus nog steeds niet. De PVV heeft daar vragen over gesteld.

Bewijs

De partij wil een bewijs zien dat de opdracht aan de accountant 'daadwerkelijk' op 6 maart 2019 is verzonden. "In de afgelopen weken heeft PVV Overijssel, samen met Forum voor Democratie, geprobeerd om een kopie te krijgen van de opdracht aan de accountant, die door Oost NL op 6 maart 2019 is verstrekt", stelt PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer. "

"Wij hebben de opdracht ontvangen, maar niet een bevestiging dat deze ook daadwerkelijk op 6 maart 2019 is verstrekt. Na drie verzoeken hebben wij nog steeds geen bewijs dat de opdracht op deze datum per mail is verstrekt."

Wat was de opdracht?

Daarnaast wil de PVV weten waarom de accountant er nu al tot twee keer toe niet in is geslaagd het rapport volgens afspraak aan te leveren. De eerste keer op 23 mei en de tweede keer in de maand juni. "Wat was de feitelijke opdracht aan de accountant", wil Veltmeijer weten. " Wat moet er precies worden onderzocht? Wat zijn de kaders die Oost NL heeft meegegeven?"

Het onderzoek door de accountant had in ieder geval een stuk eerder klaar kunnen zijn dan nu het geval is, vindt de PVV. "De PVV heeft van een registeraccountant begrepen dat het toetsen van de rechtmatigheid van de betreffende investering binnen één week zou kunnen plaatsvinden", aldus Veltmeijer.

"Een accountant die niet geheel thuis is in deze materie, zou er maximaal twee weken langer over doen. Hoe kan het dat deze accountant 4,5 maand nodig heeft om tot een oordeel te komen?"