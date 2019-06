De Triathlon Holten door de ogen van de noabers

Al zwaaiend vanaf hun balkon worden wij van Team Expeditie Oost hartelijk verwelkomd in het centrum van Holten. Wim & Jannie Aaltink genieten zichtbaar van de drukte op de Smidsbelt.

De 35e editie

"Wij wonen hier nu negen jaar en hebben het evenement echt zien groeien. Sterker nog, de eerste editie vond plaats rondom onze boerderij", aldus een trotse Jannie Aaltink.

Wim & Jannie Aaltink, de noabers van de Triathlon Holten (Foto: Marcus Ganzevles)

Toejuichen en aanmoedigen

"Wij zijn er het hele weekend actief bij, want we gaan natuurlijk aanmoedigen. Vanavond beginnen we met klappen voor onze eigen kleindochter en morgen zullen we alle overige deelnemers toejuichen. Vanaf ons balkon maar zeker ook langs de route. Het is een prachtig evenement en het leeft onder de Holtenaren. Of je nu sporter, vrijwilliger of deelnemer bent, samen maak je het evenement", aldus Wim Aaltink.

Ook RTV Oost is er dit weekend bij om het sportevenement te verslaan. Via al onze mediakanalen houden we u op de hoogte.

Team Expeditie Oost op visite (Foto: Esther Rikken)