Advocaat ontslagen directeur: Twentse zakenman Sanderink is 'rancuneuze multimiljonair'

Het blijft rommelen rondom de eigenzinnige Twentse zakenman Gerard Sanderink en de ruzie met zijn ex-geliefde. Bij een kort geding over een ontslagen directeur was de rechter vanmiddag ontstemd dat Sanderink zelf niet op kwam dagen. Volgens zijn advocaat was Sanderink "hard aan vakantie toe".

Het was een rechtszaak vol saillante details, zoals: een administratie die tijdelijk is weggehaald om te voorkomen dat Sanderink er mogelijkerwijs in zou manipuleren en een mail van Sanderink, terwijl hijzelf 'nog nooit persoonlijk heeft gemaild'. Ook dook opnieuw de naam van Rian van Rijbroek op, de nieuwe liefde in het leven van Sanderink.

Ontslag ex

Gerard Sanderink heeft niet alleen zijn ex Brigitte van Egten onlangs ontslagen als directeur van het Goorse Dutch Solar Systems (DSS), maar ook haar mededirecteur is op staande voet ontslagen.

Volgens hem omdat hij Van Egten steunde en weigerde haar af te vallen. Vandaag vocht hij zijn ontslag aan. Beiden zijn ontslagen als uitvloeisel van een eerdere rechtszaak, waarin Sanderink onlangs werd veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie jegens Van Egten.

Manipulatie

De loopgraven van beide partijen zijn diep, bleek vandaag eens temeer. Sanderink blijft zoeken naar een door hem vermoede fraude bij DSS in Goor. Hoewel meerdere accountants hebben verklaard dat er niets aan de hand is, blijft hij speuren en nieuwe onderzoeken opstarten.

Voor Van Egten is het duidelijk. Volgens haar is de nieuwe liefde in Sanderinks leven, 'cyberdeskundige' Rian van Rijbroek, verantwoordelijk voor zijn veranderde houding naar haar. Volgens Van Egten laat Sanderink zich door Van Rijbroek manipuleren en stuurt zij zelfs mailtjes onder zijn naam. Van Rijbroek heeft een reputatie in de media als 'cybercharlatan' en 'golddigger'.

Beslag op rekeningen

Sanderink heeft ook beslag laten leggen op de rekeningen van zowel Van Egten als de mededirecteur, omdat er volgens hem een onterechte betaling is gedaan van zo'n 72.000 euro. Geld dat de commercieel directeur overmaakte op rekening van Van Egten als winstdeling over 2018.

Dat wordt, zoals langzamerhand gebruikelijk in het dossier, betwist door bedrijfseigenaar Sanderink. Volgens hem is de jaarrekening nog niet definitief.

Mail van Sanderink

Ook kwam in de rechtszaak een mail aan de orde waarin Sanderink de mededirecteur mededeelde dat hij geen geld meer mocht overmaken. Dat mailtje is volgens de directeur nooit aangekomen. En nog gekker: het zou voor het eerst in zijn tienjarige dienstverband zijn, dat Sanderink zelf naar hem mailde.

Ook over deze mail werd in de rechtbank gesuggereerd dat hij valselijk is opgemaakt door Van Rijbroek, op de mailaccount van Sanderink. Wellicht om op die manier de directeur in een kwaad daglicht te stellen.

Weggehaalde administratie

De rechter fronste nog wel zijn wenkbrauwen toen bleek dat de administratie over 2018 van DSS een aantal dagen uit het pand is gehaald. Op instigatie van de advocaat van Van Egten, om daarmee te voorkomen dat Sanderink - of anderen - er wat in zou kunnen aanpassen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.