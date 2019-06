Erben Wennemars aan de slag als performance coach bij PEC Zwolle

Hij gaat in die functie ondersteuning bieden binnen de onderdelen fysieke ontwikkeling, voeding en medisch. Daardoor moet het topsportklimaat bij PEC verbeteren. Hij richt zich vooral op de eerste selectie, maar ook op de jeugd en kantoorpersoneel.

Mijn club

Wennemars over zijn nieuwe rol: "Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik PEC Zwolle lief heb. Het is mijn club en het doet me dan ook oprecht heel goed komend seizoen een steentje te kunnen bijdragen aan de prestaties en ontwikkeling van spelers en staf."

Ervaringsdeskundige

Mike Willems, technisch manager van PEC Zwolle, over het aanstellen van Wennemars: "Met de aanstelling van Erben halen we een ervaringsdeskundige in huis. Als schaatser in de absolute wereldtop heeft Erben al die jaren het uiterste van zichzelf gevraagd. Nu vragen wij hem die kennis en drive over te brengen op onze spelers, staf en organisatie. Met de aanstelling van Erben zetten we dan ook een volgende stap in de ontwikkeling van de club."