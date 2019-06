Landstede Basketbal heeft financiën voor elkaar en gaat Europa in

De club heeft zich ingeschreven voor de FIBA Europe Cup. "Wij willen ons als club blijven ontwikkelen en elk jaar weer verder bouwen. Dus het spelen van Europees basketbal is in die lijn een mooie stap", stelt Adriaan van Bergen, manager Landstede Basketbal.

Andere naam

"Door de vele positieve reacties uit onze eigen regio denken wij met een stevige basis aan dit avontuur te kunnen beginnen. En om onze economisch sterke regio extra kracht bij te zetten gaan wij dan ook met Landstede Basketbal Regio Zwolle als teamnaam Europa in", vervolgt hij. "Dit is het podium waarop je wil spelen. En de spelers en de staf hebben het ook gewoon verdiend om nu Europa in te gaan."

Data

De eerste voorronde van de Europe Cup is op 18 en 25 september, de tweede op 2 en 9 oktober. Mocht Landstede het hoofdtoernooi halen, is 16 oktober de eerste wedstrijd. Het is nog niet duidelijk in welke voorronde de Zwolse ploeg instroomt. De loting is op woensdag 24 juli.