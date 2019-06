Brandweer extra alert op natuurbranden: risico opgeschaald

In verband met de droogte en een verhoogd risico op uitbreiding van natuurbranden is vanaf morgen de fase 'extra alert' van kracht in Overijssel. Zowel veiligheidsregio Twente als veiligheidsregio IJsselland schaalt op van risicofase 1 naar fase 2.

Fase 2 houdt in dat de veiligheidsregio's aan gemeenten adviseren om stookontheffingen in te trekken. Het is vervolgens aan de gemeenten om te bepalen of ze dit advies ter harte nemen.

Tips van de veiligheidsregio:

- In sommige delen van het land mag je van de terrein- of natuureigenaren geen open vuur stoken in of bij de natuur. Dit kan ook gelden voor het gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk of koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Volg dus hun aanwijzingen.



- Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.



- Houd er rekening mee dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.



- Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.



- Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval en parkeer de auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kan je doen als er een natuurbrand is? - Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.

- Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.

- Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

- Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. - Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.- Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.- Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.- Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Het is de tweede keer dit jaar dat de veiligheidsregio's opschalen naar risicofase 2. Halverwege april was dat ook al het geval, waardoor een groot deel van de paasvuren in Overijssel geen doorgang kon vinden.