Valse draaiorgelklanken dreigen door hitte: concert in Enschede afgeblazen

Het orgel, dat zes zaterdagen per jaar speelt op de Oude Markt, dateert uit 1895 en bestaat uit 300 houten pijpen. Bij zeer hoge temperaturen kan het hout krimpen, waardoor zuiver spelen in het geding komt.

“Er zijn mensen die denken dat de krimp voorkomen kan worden door natte doeken onder het orgel te leggen, maar dit is een fabeltje”, weet voorzitter Benno Molenkamp (73). “Gewoon geen risico nemen met deze oude dame lijkt ons bestuur het beste.”



'Binnen een uur vals'

Molenkamp herinnert zich dat het orgel een jaar of acht geleden wel speelde in de hitte: “Maar na een uur begon het al vals te klinken. En geloof me, dat hoor je direct. Dat willen we het winkelend publiek niet nog eens aandoen.”



Behalve het valse geluid is er ook het risico dat het orgel beschadigd raakt. “Draaien in dertig graden had op zich nog wel gekund, maar de schrale oostenwind maakt het gevaarlijk. Er is dan een risico dat het hout gaat scheuren. Als dat gebeurt, zijn we verder van huis. Het is allemaal materiaal van 125 jaar oud. Dat risico nemen we niet.”



Klein orgeltje

Toch kan Molenkamp het niet laten om zijn zaterdag door te brengen met orgelmuziek. “Ik heb nog een ander klein orgeltje, misschien dat ik daar even mee ga draaien. Maar dan wel in de schaduw!”