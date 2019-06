Het is bevestigd: harde knal boven Overijssel is veroorzaakt door meteoor

De harde, doffe knal die gisteravond rond half tien was te horen in grote delen van Overijssel is veroorzaakt door een meteoor. En dat is een bijzonder fenomeen volgens Joost Hartman van Werkgroep Meteoren. "Normaal gesproken hoor je niet zo'n knal."

Vanuit heel Overijssel kwamen meldingen binnen van mensen die het geluid hadden gehoord. Op Twitter werd er flink gespeculeerd. Was het een meteoriet, een vliegtuig door de geluidsbarrière of een explosie?

Het antwoord: de knal werd veroorzaakt door een meteoor. En dus niet door een meteoriet. "Een meteoor is de vuurbol zelf. Als het materiaal de tocht door de dampkring overleeft en op de aarde komt, dan spreek je van een meteoriet."

De knal

Het geluid wordt veroorzaakt doordat de meteoor in de dampkring verbrandt. "Normaal gesproken gebeurt dit op grote hoogte. Dan kan je de knal niet horen, want het is te ver weg. De vuurbol van gisteravond is pas laat uitgedoofd ten noorden van Zwolle op ongeveer 30 kilometer hoogte. Daardoor hoorde je wel een knal."

In totaal kreeg Werkgroep Meteoren 350 meldingen binnen van de heldere vuurbol, maar beeld van de meteoor heeft Hartman niet. Hij roept dan ook mensen op om filmpjes of foto's van het fenomeen te delen.

Buitenaards materiaal

Het is niet bekend of er buitenaards materiaal op het aardoppervlak is beland. En de kans dat die eventuele brokstukken worden gevonden is heel klein. "We hebben het over stenen waarschijnlijk zo groot als knikkers. Als die op een akker terechtkomen, valt dat niet op."

In de afgelopen 200 jaar is in Nederland in totaal zes keer een meteoriet ingeslagen, waarvan één keer in het Overijsselse Glanerbrug. Daar viel in 1990 een meteoriet op het huis van de familie Wichman.