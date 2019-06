Hitte spelbreker: deze evenementen in Overijssel zijn afgelast

Het wordt opnieuw heet dit weekend in Overijssel. Goed nieuws voor wie van plan was lekker het water op te zoeken, maar slecht nieuws voor organisatoren en deelnemers van allerlei festiviteiten. Verschillende evenementen zijn afgelast wegens de verwachte hitte.

Er gaat een streep door de Bissinghrun in Ommen. “Door de verwachte tropische omstandigheden met temperaturen boven de 30 graden in de avond is het niet verantwoord de wedstrijd door te laten gaan”, laat de organisatie weten. Deelnemers aan de hardloopwedstrijd, die konden kiezen uit de 5, 10 of 21,1 kilometer, krijgen hun geld teruggestort.

Op Landgoed Hof Espelo zou een modderdag plaatsvinden. De bedoeling was dat kinderen zich lekker konden uitleven in een modderbad. “Een combinatie van voorspelde grote hitte en gesignaleerde eikenprocessierups zorgt ervoor dat wij het niet verantwoord vinden om de modderdag op Hof Espelo door te laten gaan”, aldus de organisatie.

“De temperaturen zullen boven de 30 graden stijgen waardoor het niet verantwoord is om een potje te gaan handballen”, schrijft de organisatie van het Stormvogelstoernooi dat zou plaatsvinden in Haaksbergen. Zo’n honderd teams hadden zich aangemeld.

In overleg met de veiligheidsregio zag ook de organisatie van de Sportinfomarkt in Losser zich genoodzaakt de boel te cancelen. “De gezondheid van deelnemers en publiek brengen we bij deze temperaturen in gevaar. Ondanks alle noodmaatregelen die wij hebben getroffen ter bescherming, blijft het risico te groot.”

De IJOV Wandel & Fietstocht vanuit IJsselmuiden kent een ander programma dan gepland. De wandeltocht is afgelast, de fietstocht begint om 9.00 uur, in plaats van ‘s middags.

In Enschede zal het optreden van Stadsorgel De Tukker niet doorgaan. "Ons orgel uit 1895 bezit 300 houten pijpen die door dit extreme weer kunnen krimpen, waardoor zuiver spelen een groot risico wordt", aldus voorzitter Benno Molenkamp van Stichting Stadsorgel De Tukker.

Overzicht afgelaste evenementen Overijssel:

– Bissinghrun | Ommen

– Modderdag Hof Espelo | Enschede

– Stormvogelstoernooi | Haaksbergen

– Sportinfomarkt | Losser

– Oranjewandeltocht | IJsselmuiden (fietstocht gaat wel door)

– Optreden Stadsorgel De Tukker | Enschede

– U-Day | Weerselo

– Boerenmarkt | Losser