Lening 7,5 miljoen euro aan LithiumWerks voldeed niet aan normen OostNL

Kees Koolen was zaterdagmorgen, tussen 9 en 10, te gast in radioprogramma 'Groot Onderhoud'. Daarin vertelde hij over zijn zakelijke successen, onder meer het groot maken van Booking.com en taxibedrijf Uber.

Ook vertelde hij over zijn initiatief LithiumWerks, dat had moeten leiden tot een 'accucampus' op de TechBase, het voormalig vliegveld Twente. De provinciale politiek heeft het er nog steeds moeilijk mee omdat met haar nadrukkelijke instemming 7,5 miljoen werk uitgeleend aan LithiumWerks. De 'accucampus' kwam er niet.

Onrealistische vragen OostNL

Koolen legde vanmorgen uit dat hij onmogelijk aan de in zijn ogen volstrekt onrealistische vragen van OostNL kon voldoen. Desondanks kreeg hij de lening, want iedereen zag dat het een 'once in a lifetime opportunity' was. Begin dit jaar mislukte het initiatief omdat er onvoldoende investeerders waren.

Koolen vertelde verder ook over zijn relatief eenvoudige afkomst. Geboren op een boerderij in Brabant kwam hij op enig moment naar Twente omdat zijn triathlon carriere werd gesmoord door een auto-ongeluk.

In Twente raakte hij betrokken bij diverse bedrijven waaronder - toen nog - Bookings.nl. Later bracht hij Uber naar Europa. Intussen investeert hij met zijn 'Koolen Industries' in onder meer duurzame energieopslag zoals accu's. En met die accu in zijn buggy gaat hij volgend jaar voor de elfde keer de Dakar Rally rijden.