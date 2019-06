Overijssel gaat doelstelling voor windenergie in 2020 niet halen

Dat blijkt uit de Monitor Wind op Land 2018, uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Rijk heeft met alle provincies afspraken gemaakt over het opwekken van windenergie en daarbij doelen gesteld voor 2020. De afspraak met Overijssel is dat deze provincie de taak heeft om jaarlijks 85,5 Mw te leveren aan duurzame energie door middel van windmolens op het land. Dat is wat Overijssel zelf haalbaar acht op basis van windmolenprojecten die in voorbereiding zijn of al zijn uitgevoerd.

Op de helft

Uit de monitor blijkt dat Overijssel in 2017 op de helft van de doelstelling zat met 42,5 Mw aan gerealiseerde windenergieprojecten. Daarna zijn er nauwelijks nog vorderingen gemaakt.

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de provincie de uitvoering van een groot project als Spoorwind op grondgebied van de gemeente Staphorst uit handen heeft gegeven aan de lokale overheid. De gemeente Staphorst heeft veel tijd nodig om het geplande windmolenpark van de grond te krijgen.

Nieuwleusen Synergie

Bij een ander lokaal windmolenproject, zoals Nieuwleusen Synergie, lukt het wel om stappen te maken. Maar dat levert met 8,4 Mw in het grote geheel te weinig op om het doel van 85,5 Mw te halen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Overijssel schat in dat Overijssel van de resterende 43 Mw ongeveer 24,4 haalbaar moet zijn. Dat is ook in voorbereiding. Als Nieuwleusen Synergie uitgevoerd wordt, blijft er nog een gat van 10,2 Mw over waarvoor op dit moment geen plannen voorhanden zijn.

'Wel woorden, geen daden'

De Statenfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de tekortkomingen in de provinciale kerntaak voor duurzame energie-opwekkingen. "De afspraken voor een provincie als de omvang van Overijssel waren al laag. Nu blijkt uit de kabinetsrapportage dat de woorden niet zijn omgezet in daden", aldus Statenlid Robert Jansen. Hij roep het provinciebestuur op een versnelling door te voeren in de plannen voor meer windmolens.