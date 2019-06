Go Ahead Eagles maakt er tien tegen SV Terwolde

Go Ahead Eagles is de voorbereiding begonnen met een ruime zege. Bij SV Terwolde werd het 1-10.

Go Ahead begon met vijf nieuwelingen en proefspeler Rashaan Fernandes in de basis. De vijf waren Nicolas Abdat, Mael Corboz, Wout Droste, Elmo Lieftink en Boyd Lucassen.

Na een kwartier was het al 0-3 door twee treffers van Zakaria Eddahchouri en één van Lieftink. Eddahchouri maakte een paar minuten voor rust zijn hattrick al compleet. Corboz zorgde voor de 0-5 ruststand. Na rust stuurde De Gier elf nieuwe spelers het veld in.

Van die elf was Pieter Langedijk de bekendste en hij maakte als snel de 0-6. Daarna werd het via Martijn Berden en Sam Beukema 0-8. Yannick Zeisseink deed wat terug namens Terwolde, maar daarna was het weer aan Go Ahead. Olaf Kok maakte de 1-9 en Samuel Wakana schoot de Deventer ploeg in de dubbele cijfers en daarmee de 1-10 eindstand.

Programma

Voorwaarts Twello is dinsdag de volgende oefentegenstander van de Deventer ploeg. Bekijk hier het volledige schema in de voorbereiding van Go Ahead.