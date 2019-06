Vrouwen Oranje na zege op Italië naar laatste vier WK en zeker van Olympische Spelen

De Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK. In het Franse Valenciennes werd Italië met 2-0 verslagen en door die zege is Oranje ook zeker van een plek op de Olympische Spelen van volgend jaar.

Oranje begon in dezelfde opstelling als in de achtste finale tegen Japan en dus was er opnieuw geen ruimte in de basiself voor de Overijsselse speelsters. Het meeste balbezit was in de beginfase voor Oranje, maar de eerste grote kans was na ruim een kwartier voor de Italiaanse dames. Sari van Veenendaal kon redding brengen op een inzet van Valentina Bergamaschi.

Geen doelpunten

Het eerste schot van Oranje kwam na een klein half uur van Vivianne Miedema, maar was te slap. Acht minuten voor rust probeerde Valentina Giacinti het, haar schot ging maar net voorlangs. Aan de andere kant was een vrije trap van Sherida Spitse te zwak en even later was het rust: 0-0.

Kansenregen Oranje

Kort na rust was er een reeks kansen voor Oranje. Miedema kon niet goed bij een voorzet van Shanice van de Sanden. Lieke Martens schoot kort daarna te slap in en na een mooie actie zag Jackie Groenen een schot geblokt worden. Miedema miste ook een voorzet van Desiree van Lunteren en opnieuw werd een schot van Martens gestopt. Danielle van de Donk was het dichtst bij een treffer, maar schoot op de lat. Na een uur raakte Spitse met een vrije trap de buitenkant van de paal.

Eindelijk raak

Twintig minuten voor het einde was het dan eindelijk raak. Miedema kopte binnen uit een vrije trap. Tien minuten later was het beslist. Stefanie van der Gragt, voormalig FC Twente-speelster, kopte ook raak uit een vrije trap. Italië was onmachtig in de tweede helft en wist zich dan ook niet meer terug te knokken. In de slotfase kwam er ook nog een Overijssels tintje aan het duel. Jill Roord en Anouk Dekker mochten invallen, maar er veranderde niets meer aan de stand.

Tegenstander nog niet bekend

De tegenstander van Nederland in de halve finale wordt vanavond bekend. Dan staan Duitsland en Zweden tegenover elkaar. Die halve eindstrijd is komende woensdag om 21.00 uur. De andere halve finale gaat dinsdag tussen Engeland en de Verenigde Staten. De finale is zondag, de strijd om de derde plek een dag eerder.

Olympische Spelen

Oranje is door de zege op Italië ook zeker van plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De beste drie Europese landen plaatsen zich daarvoor. Engeland is dus ook zeker van een ticket en daarnaast de winnaar van de kwartfinale van vanavond.