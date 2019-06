Heracles-manager Gilissen: "Dalmau en Merkel sluiten maandag weer aan"

Technisch manager Tim Gilissen legt het een dag later als volgt uit: "Hij heeft in zijn hoofd dat hij heel graag een transfer wil maken. Dat merk je aan hem, dat ie daar heel erg mee bezig is. Dat hij daar zijn zinnen op heeft gezet. Maar het is wel zo dat je er meerdere partijen voor nodig hebt, waaronder de clubs. En daar is geen sprake van. Dus heb ik ook aangegeven, gedurende dat proces zou je toch je beste beentje voor moeten zetten en professional moeten zijn en gewoon je werk doen."

Aandacht

Vandaag en morgen ontbreekt de spits tijdens de oefenduels van Heracles tegen Almelose selectie en FC Nordsjaelland, maar maandag sluit hij weer aan bij de training. "Hij baalde natuurlijk van het feit dat het zoveel aandacht heeft gekregen en hij snapt ook dat dat niet heel erg handig is geweest", aldus Gilissen over Dalmau.

Merkel

Alexander Merkel leek ook te vertrekken bij Heracles, maar door die transfer kan waarschijnlijk een streep: "We hebben met een club gesproken. Gisteren leek dat best dicht bij mekaar te liggen. Gisteravond was dat nog steeds het geval, maar kwam er geen groen licht. Ik heb verder geen nieuwe info. Alexander gaf vanochtend aan dat het mislukt leek te zijn. Ik weet het niet, dus dat wachten we rustig af. Maandag sluit hij, net als Dalmau, weer aan", zegt Gilissen over de middenvelder.