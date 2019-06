PEC Zwolle wil op korte termijn zaken doen: "Al een paar keer te vroeg gejuicht"

PEC Zwolle haalde tot nu toe met Xavier Mous, Michael Zetterer en Etienne Reijnen drie nieuwe spelers naar de provinciehoofdstad. Daar tegenover staat het vertrek van Mickey van der Hart, Diederik Boer, Sepp van den Berg, Denis Genreau, Younes Namli en Kingsley Ehizibue. Die laatste twee spelers zijn nog niet vervangen, en daar lijkt momenteel de eerste prioriteit.

Het zijn leerzame weken voor de nieuwe technisch directeur Mike Willems in Zwolle. "De afgelopen twee weken zijn heel hectisch geweest. Ik heb al een paar keer te vroeg gejuicht. Dan dacht ik dat we een speler binnen hadden, maar liep het toch nog mis." Het gebeurde bijvoorbeeld met Marko Vejinovic die dicht bij een overgang was. "Maar nu ziet het er naar uit dat we heel snel zaken kunnen doen met een creatieve middenvelder en een rechtsback."

Nieuwkoop kiest voor Feyenoord

Voor de rechtsbackpositie vielen de laatste tijd meerdere namen in Zwolle. Lang leek Bart Nieuwkoop van Feyenoord de gedoodverfde opvolger van Kingsley Ehizibue, maar de Zeeuwse verdediger wil voor zijn kans gaan bij Feyenoord. Een andere naam die in Zwolle interessant werd gevonden is die van Julian Lelieveld. De Vitesse-back speelde vorig seizoen uitstekend onder John Stegeman bij Go Ahead Eagles, maar mag niet weg bij zijn club. Wie nog wel nadrukkelijk op de radar staat is Juriën Gaari van RKC Waalwijk. Die maakt alleen momenteel ook een goed toernooi door op de Gold Cup met Curaçao waardoor hij ongetwijfeld ook bij andere clubs op de radar is gekomen.

Naast een rechtsback en een creatieve middenvelder zoekt PEC Zwolle ook nog een buitenspeler en een vervanger voor Sepp van den Berg. Het liefst haalt de club op die positie een jong talent.