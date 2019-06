Twente-talent Velthuis na overgang naar AZ: "Ik heb helemaal niets gehoord van FC Twente"

Het was in deze nog prille voetbalzomer een opmerkelijke overgang. Talent Tijs Velthuis (17) verruilt FC Twente voor AZ.

"Een mooie stap natuurlijk. Maar het had niet allemaal zo hoeven lopen", geeft Velthuis een inkijkje. De talentvolle verdediger uit Oldenzaal verlaat zijn club namelijk met gemengde gevoelens. "Bij FC Twente ben ik begonnen. Ik kom uit de regio, zat op de tribune. De fans en het stadion zijn natuurlijk fantastisch. Waar zie je dat in Nederland? Het is jammer dat het zo is gelopen. En ergens ook wel zielig."

Niets gehoord

FC Twente liet optekenen dat ze het jeugdproduct "knarsetandend" laten vertrekken naar Alkmaar, maar Velthuis zelf zegt nooit iets vernomen te hebben van de club. "In februari, toen ik terugkwam van Oranje, kreeg ik te horen dat de club mijn contract wilde openbreken. Maar daarna heb ik niets meer gehoord. Ook de laatste weken toen ik met AZ ging onderhandelen niet."

Geen plan

"Als ze met een plan zouden komen, had ik misschien een andere keuze gemaakt", vervolgt hij. "Dat neemt natuurlijk niet weg dat als AZ komt je dan sowieso gaat nadenken. De jeugdspelers krijgen minder de kans. Ze zeggen wel dat ze het doen, maar ik had er geen vertrouwen in. Er was gewoon geen plan."

Mooie kans

Bij AZ sluit hij straks aan bij de selectie van Jong AZ en zal Velthuis een kans krijgen in de Keuken Kampioen Divisie. "Een prachtige club en een mooie kans voor mij natuurlijk hier in Alkmaar", besluit hij.

FC Twente geeft geen reactie.