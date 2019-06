GroenLinks: 'Branden bij Twence vragen om duidelijkheid veiligheidsmaatregelen'

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks heeft opnieuw aan de bel getrokken nadat afvalverwerker Twence in Hengelo zaterdagavond weer te maken had met een afvalbrand ontstaan door broei. Dat was al de derde keer binnen een week. Ook daarvoor is er met enige frequentie sprake geweest van brand op het terrein van de afvalverwerker.

Jansen stelde recent nog vragen in de Provinciale Staten over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen en de vergunningen voor het verwerken van het afval. Gemeld werd dat de Omgevingsdienst Twente in overleg is met Twence over aanpassingen in de opslag van afval die op korte termijn zouden moeten leiden tot een meer brandveilige situatie.

Het Statenlid vindt dat omwonenden, de gemeenten Hengelo, Enschede en Hof van Twente en de Provincie nu recht hebben op openheid over de stand van zaken. "Dat kan door middel van het geven van een briefing door de Veiligheidsregio en dat zou op korte termijn kunnen gebeuren."