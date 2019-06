Het is over en uit met appen op de fiets, maar wat mag je nog wel?

Als het goed is, dan zijn vanaf morgen de altijd en overal appende en bellende fietsers uit het straatbeeld verdwenen. Er gaat op maandag 1 juli een nieuwe wetswijziging in, die het gebruik van een smartphone verbiedt tijdens het fietsen. We zetten op een rij wat er nog wel mag en wat je riskeert door de wet te overtreden.

Wat is de aanleiding?

Als u fietst dan mag u geen gevaar zijn voor andere weggebruikers. Dit staat in artikel 5 en 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Veroorzaakt u wel een gevaarlijke situatie, dan kan u beboet of veroordeeld worden.

Volgens minister Grappenhaus is de situatie in het fietsverkeer onveiliger geworden. Het is op fietspaden drukker geworden en snelheidsverschillen zijn groter door de opkomst van de elektrische fiets. Daarnaast zouden we steeds vaker op onze telefoon kijken door sociale media.

De minister heeft nu bepaald dat bij het gebruik van elektronische apparaten, zoals mobieltjes, navigatie-apparatuur, tablets of muziekspelers die in de hand worden gehouden, er geen sprake kan zijn van volledige aandacht voor het verkeer. Het kabinet wil voorkomen dat fietsers op Google Maps kijken of WhatsApp berichten versturen en zodoende niet op de weg letten. Volgens kabinet is er in de samenleving een ruim draagvlak voor een verbod.

Wat verbiedt de wet precies?

vanaf 1 juli is het niet meer toegestaan om je telefoon vast te houden tijdens het fietsen. Ook als het toestel niet wordt gebruikt is dat strafbaar. Fietsers moeten een telefoon wegstoppen in een broek- of jaszak, of in een tas. Of afstappen en de fiets aan de kant zetten. Dan mag het toestel wel worden gebruikt.

Hoe hoog is de boete?

Wie betrapt wordt met een smartphone op de fiets als deelnemer aan het verkeer moet als straf 95 euro aftikken. Het bedrag is afgestemd op andere boetes die fietsers kunnen krijgen. Wie door rood fietst, moet bijvoorbeeld ook 95 euro betalen. Telefoongebruik op de fiets wordt minder hoog beboet dan in de auto: daar wordt een bedrag van 240 euro gerekend. Dat heeft te maken met de verhoogde gevaren. Een afgeleide automobilist kan meer schade aanrichten.

Hoe groot is de pakkans?

Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zal op het telefoonverbod in het begin extra gehandhaafd worden. De kans dat je in de eerste weken een boete krijgt bij een overtreding is daarom groter. Of er in de praktijk veel boetes worden uitgedeeld, zal pas later duidelijk worden. Ook kinderen die worden betrapt kunnen gewoon een boete krijgen.

Wat mag nog wel?

De telefoon gebruiken om op de fiets te navigeren. Maar alleen als het toestel in een houder voorop het stuur is bevestigd. Je mag er onderweg wel naar kijken, alleen niet vasthouden. Een tweede optie is om stemnavigatie te gebruiken. Apps zoals Google Maps kunnen ook met een stem vertellen waar je moet afslaan. Door oordoppen in te doen kun je die stem horen tijdens het fietsen. Hetzelfde geldt voor het luisteren naar muziek onder het fietsen. Dat mag handsfree. Voor de bediening kan gebruik worden gemaakt van de knopjes aan het snoer van de oordopjes. Het is wel de bedoeling dat je het omgevingsgeluid van het verkeer nog hoort. Dat betekent of het volume van de muziek laag zetten of één van de twee oordopjes uit.

Is alleen de fietser de klos?

Nee. De vernieuwde wetgeving geldt ook voor trambestuurders en alle gehandicaptenvoertuigen. Op een paard zitten met een smartphone mag nog wel. Ook voetgangers kunnen rustig blijven appen en bellen, zolang ze geen gevaar zijn voor andere weggebruikers.