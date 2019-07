Vergaderingen gemeenteraad Hardenberg voortaan ondertiteld

Met terugwerkende kracht worden de commissie- en raadsvergadering vanaf 15 mei ondertiteld door middel van ondertiteling On Demand. Dat betekent dat de ondertiteling kort na de live-uitzending van deze vergaderingen beschikbaar is.

Bij ondertiteling On Demand wordt er achteraf ondertiteling gemaakt op basis van automatische spraakherkenning. De ondertiteling kan ingeschakeld worden door in de player naast het volumeknopje op 'CC' te klikken en vervolgens op 'On'.



'Lerende techniek'

Of de ondertiteling helemaal correct is, is afwachten. 'Het is een ‘lerende techniek’. Dat betekent dat het systeem nog niet geheel waterdicht is, maar zich steeds meer verbetert. Het kan daarom voorkomen dat enkele woorden of zinnen soms een beetje vreemd worden weergegeven. In de loop van de tijd zal de ondertiteling steeds beter worden', laat de gemeente weten.